SAAME TUTTAVAKS ⟩ Kes on koos vendade Piusidega TV3 uut saadet «Kes teaks?» vedavad eetrikaksikud?

Mis saatega tegemist?

Uus populaarteaduslik telemäng «Kes teaks?» pakub harival, üllataval ja lõbusal viisil võimalust teada saada eriti ootamatute küsimuste põnevaid vastuseid. Näiteks: kes teaks, et magades hoiavad koprad üksteisel käppadest kinni või kes teaks, et äädikas hoitud muna muutub põrkavaks palliks?

«Kes teaks?» saate formaat «Who Knew?» pärineb Saksamaalt, kus seda on tehtud juba palju aastaid. Produtsent Kaupo Karelsoni kinnitusel on «Kes teaks?» sakslaste seas väga populaarne, eetrisse on jõudnud isegi mitmetunnised XXL-versioonid. Lisaks on selle formaadi ostnud Portugali, Rumeenia, Sloveenia, Slovakkia ja teiste riikide telekanalid. Leedus läks saade eetrisse COVIDi esimese laine ajal ning sai suure populaarsuse osaliseks.