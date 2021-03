APOLLO TV ⟩ «Pilvede all» hooaja avaosa saab vaadata juba enne tele-eetrit

Värskelt avatud Apollo TV teleteenust saab konto loomisel esimesed 60 päeva tasuta vaadata, pärast seda rakendub soovi korral tasuline pakett, mille hind algab 8,99 eurost.

Esmakordselt 2010. aasta 8. septembril eetrisse jõudnudkodumaise seriaali «Pilvede all» armastatud tegelaste elusaatuste saaga jõuab sel kevadel lõpuakordini. «Pilvede all» 22. hooaeg toob peategelaste ellu suuri muutusi ja ootamatuid pöördeid. Pöördeline hooaeg koosneb 8 episoodist ning seriaal saab Kanal 2 ekraanil otsa 300. juubeliosaga.

Mis saama hakkab?

Kertu valmistub kolima uude koju, kuid mitte ainult Liisa ja Joosuga, vaid ka Erikuga. Selgub, kuidas lõppes Eriku katse Madisest vabaneda ja kuidas juhtus nii, et Madise asemel otsustas Kertu koos elama hakata hoopis Erikuga. Hooaja lõpuks selgub, kas Kertu tegi õige valiku ja kas eksabikaasast võib taas saada abikaasa või mitte.

Mari ja Indreku suhted on endiselt pingelised, kuid ootamatult selgub, et pereprobleemides ei ole peamine süüdlane siiski Indrek. Mari muutuvad meeleolud ja ootamatud reaktsioonid sunnivad teda lõpuks abi otsima. Kertuga on suhted mõnda aega sassis, sest noorem õde julgeb vanemale õele otse välja öelda, mis probleem Maril tegelikult on. Õnneks on Mari siiski lahendustele avatud ja suudab leppida nii iseenda, oma pereliikmete kui ka lähedastega.

Siiri valmistub oma elu tähtsaimaks sündmuseks – pulmadeks! Andres on andnud talle vabad käed unistuste pulmapeo korraldamiseks ja sellega Siiri nüüd tegelebki, kaasates peamise abilisena oma plaanidesse Valteri. Kuid oma osa saavad kõik, kes Siiri lähedal on. Suhted Joosuga on aina paremad, kuid omad hirmud Siiril siiski on, peamiselt ema Astaga seoses.

Urmas talub vapralt saatuselööke ja kuna tema kuld on endiselt teadmata kadunud, maandub mees lõpuks Indreku ja Mari juurde, jäädes sinna kauemaks kui keegi oleks osanud karta. Ootamatult selgub, et Urmasel on varjatud andeid, nii töötegemise kui suhtlemise osas ja nii tuleb Murakatel ühel hetkel endale tunnistada, et tüütust allüürnikust on omamoodi kasugi. Lisaks armub Urmas ära koduabilisse Kikusse ning tunded on siinkohal vastastikused!