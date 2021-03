SOTID SELGEKS ⟩ Ränga elusaatusega Viktor ootab kohtumist 35 aastat kadunud tütrega

Viktor oli 2aastane, kui ema ta haiglatrepile maha jättis ning see oli alles esimene hoop neist paljudest, mida mees elu jooksul talunud on. Viimati jäi Viktor ilma oma kodust ning oli sunnitud kolima mahajäetud ja lagunenud kolhoosikeskuse abihoonesse, kus elutingimused on pehmelt öeldes hirmuäratavad. Kõige enam tahab ja soovib ta kohtuda oma tütrega, kellest pole midagi kuulda olnud pea 35 aastat. Viimati nägi Viktor teda siis, kui laps oli 6aastane.

«Sotid selgeks» saatejuht Marek Lindmaa tunnistab, et tänane lugu on puudutanud teda kõikidest eelnevatest kõige rohkem ning see võiks panna inimesi väärtustama ja hindama seda, mis neil elus head on.