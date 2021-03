MAGASID MAHA? ⟩ Vaata järele Eesti telekanalite kuumimaid uusi saateid ja sarju

«Naiste sõda»

Mart Sanderi lavastatud «Naiste sõda» viib vaataja ajalooliste sündmuste keskmesse –ajalooline seriaal algab sealt, kus sari «Litsid» lõppes – ajast, mil Eesti iseseisvus on hävitatud. Kokku on sarjast eetris olnud kaks episoodi: naistepäeval eetrisse jõudnud teises osas rullus lahti lugu sellest, kuidas noor John F. Kennedy Eestisse põikas ja ühe sarjategelase südame röövis.

«Kättemaksukontor»

«Kättemaksukontor» on «poliitiliselt ebakorrektne, musta huumoriga vürtsitatud, sooliselt kallutatud, vägivaldne ja ebausutav krimikomöödia, mille vaatamine võib põhjustada allergiat või teisi vaevusi». Kodumaise krimisarja kangelasteks on kaks naist – endine mõrvagrupi uurija Frida Arrak (Maarika Vaarik) ja endine sekretär Marion Pärn (Kadri Adamson). Naised on iseloomult ja maailmavaatelt täielikud vastandid, kuid neid seob ühine vimm meessoo vastu. Viha tipneb ideega sookaaslastele kättemaksuteenust pakkuma hakata. Loomulikult ei saadeta tagasi ka mehi, kelle naised juhtuvad olema šovinistid, vägivallatsejad või üleaisalööjad.