Iga nädal on saates fookus ühel teemal, mis parasjagu ühiskonnas säriseb. Terava sotsiaalse närviga Esse lubab saates käsitleda teemasid, mis teda tõsiselt põlema ajavad. «Meil on tegelikult jutusaade, väga tõsised teemad, aga läheneme nendele läbi huumori,» ütleb Eeva Esse. «Me võtame tõesti vägagi teravad teemad toorelt tükkideks lahti,» lubab Esse.

Saate produtsent on Tuuli Roosma. «Eeva Esse on viimaste aastate säravaim saatejuht, kellel pole olnud veel võimalust teha saadet, mis oleks täpselt tema nägu. Peab ütlema, et «ESSE» saate formaat saigi välja töötatud just tema jaoks,» ütleb Tuuli Roosma.