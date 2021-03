Kinod on kinni, aga Eestis levivate televõrkude avarusest leiab hulgaliselt vaatamist iga filmisõber. Siin on 10 filmi, mida sel nädalal telekast nautida.

E 08.03 TV3 Vaata filmi Apollo TVs.

Seiklusmärul noore ja meelekindla Lara Crofti (Alicia Vikander) teekonnast ülemaailmseks kangelaseks! Pööraselt iseseisva Lara Crofti ekstsentriline seiklejast isa kadus, kui ta oli alles varateismeline. 21-aastane Lara on otsustanud ise oma tuleviku luua ja ei mõista ise ka, mis ajendab teda viimaks isa salapärase surma mõistatust lahendama. Ta loobub kõigest tuttavlikust, et otsida isa viimast teada olevat sihtpunkti, milleks oli legendaarne hauakamber kuskil Jaapani ranniku lähistel asuval müütilisel saarel. Kuid tal ei seisa ees lihtne ülesanne. Laral on abiks vaid terav mõistus, pime usk ja ülimalt kangekaelne loomus, kui ta peab tundmatusse rännates omaenda võimete piire ületama. Film valmis ülipopulaarse videomängu 20. aastapäevaks.

E 08.03 TV3 Vaata filmi Apollo TVs.

Luksuslikust rongisõidust läbi talvise Euroopa saab ühel ööl verdtarretav mõrvamüsteerium. See on lugu kolmeteistkümnest võõrast, kes on rongiga lumevangis, sealsamas toime pandud mõrvast ning maailma parimast detektiivist nimega Hercule Poirot (Kenneth Branagh), kes peab ajaga võidu joostes lahendama selle juhtumi olukorras, kui kõik tema ümber on kahtlusalused. Põhineb Agatha Christie kuulsal krimilool.

E 08.03 Kanal 11 Vaata filmi Apollo TVs.

Parima naispeosa Oscari, Kuldgloobuse ja BAFTAga pärjatud draama. Elegantse New Yorgi seltskonnadaami Jasmine'i (Cate Blanchett) abielu rikka ärimehe Haliga (Alec Baldwin) jookseb karile ja ta kogu ta senine priviligeeritud elu laguneb koost. Meeleheitel naine kolib oma õe Gingeri (Sally Hawkins) juurde San Franciscosse ja püüab seal uuesti jalad alla saada.

«Kõige tagaotsitum mees» (A Most Wanted Man, 2014)

T 09.03 Filmzone Vaata filmi Apollo TVs.

Krimidraama. 9/11 sündmustele vahetult järgnenud aastatel tegutseb Gunter Bachmann (varalahkunud Philip Seymour Hoffman) terrorismivastase võitluse eksperdina, elades Hamburgis ja töötades sõltumatult Saksa terrorivastasest eriüksusest. Ta hakkab tundma huvi tšetšeeni immigrandi Issa Karpovi (Grigori Dobrõgin) vastu, kes on hiljuti linna saabunud. Issa motiivid jäävad algul saladuseks, ent ta sõbruneb ühe ameeriklannast sotsiaaltöötajaga (Rachel McAdams), kes on veendumusel, et mees on ohutu, ja üritab seda ka Gunterile selgitada. Too aga avastab samal ajal riikliku julgeolekuohu ning koostab kavala plaani, mille abil loodab ohu kõrvaldada ja Issa süütust tõestada.

Draamakomöödia. Kolme lapse, nende seas vastsündinu ema Marlo (Oscari-võitja Charlize Theron) saab vennalt kingituseks lapsehoidja. Algsetest kõhklustest üle saanud Marlol tekib hooliva, üllatava ja vahel ka keerulise iseloomuga Tully-nimelise noore lapsehoidjaga (Mackenzie Davis) ainulaadne side.

Peaosades Eva Green ja Ewan McGregor. Ilma igasuguse seletuseta hakkavad inimesed oma tajusid kaotama – esmalt kaob haistmis-, siis maitsmismeel ning lõpuks pole midagi alles. Ja kui ei näe, kuule ega tunne, pole ka ümbritsevat maailma võimalik aduda. Kogu globaalne katastroof rullub lahti intiimse armuloo varjus: meisterkokk Michael ning teadlane Susan armuvad üksteisesse just siis, kui epideemia küüsi langenud maailm nende ümber on hullumas.

N 11.03 TV3 Vaata filmi Apollo TVs.

1990ndatel aastatel aset leidev Kapten Marvel on täiesti uus lennukas seiklus Marveli kinouniversumi seninägemata perioodist. Selles jälgitakse, kuidas kartmatust lendurist Carol Danversist (Brie Larson) saab üks selle universumi võimsamaid kangelasi. Samal ajal kui Maale läheneb kahe tulnukarassi vaheline, mitmeid galaktikaid hõlmav sõda, leiab Carol end koos Nick Fury (Samuel L. Jackson) ning veel mitme uue tuttavaga selle ohtliku keeristormi keskmes.

«Vanamehe film» (Eesti, 2019)

N 11.03 Kanal 12 Vaata filmi Apollo TVs.

Kodumaine nukufilm. Lapšelapsed tulevad suveks maale Vanamehele külla. Idüllilisest suvepuhkusest vanaiša juures on asi aga kaugel, sest Vanamees ruunab karmi maa tööga nii lapsi kui ka oma lüpsilehma. Jõmpšikad ei mõista maaelu kombeid ja põhjustavad hinnatud lehma põgenemise. Nüüd on Vanamehel ja lastel aega 24 tundi, et leida lehm üles enne, kui lüpsmata udar plahvatab ja piimatuumakatastroofi põhjustab. Vanamees ja lapšed alustavad armutut võidujooksu ajaga, sest udar tuleb kahjutuks teha enne, kui saladuslik Piimavana lehma taevasele heinamaale läkitab. Sellel teekonnal jõuavad meie kangelašed silmitsi seista veel maaelu põlgavate hipsteritega, metsakollidega, meeleheitel saekaatrimeestega ja kõhukinnisuse käes vaevleva õgardist karuga. See on põlvkondi ühendav, eepiline road-movie, mis peaks pühkima tolmu iidselt rahvatarkuselt, et piim –see on suur vastutus!

R 12.03 Filmzone Vaata filmi Apollo TVs.

Teismelist tüdrukut on kasvatanud maa-aluses kompleksis südamlik robot Ema, kes on disainitud selleks, et Maad pärast inimkonna väljasuremist taasasustada. Nende eriline side satub ohtu, kui saabub arusaamatu võõras koos ärevust tekitavate uudistega.

R 12.03 ETV2 Vaata filmi Apollo TVs.

Oscarile kandideerinud tõsielul põhinev legendaarne krimidraama FBI agendist, kes saab ülesandeks New Yorgi maffiajõuku sisse imbuda. 1970. aastate lõpp New Yorgis. FBI agent Joe Pistone (Johnny Depp) pääseb Donnie Brasco varjunime all ligi Brooklyni maffiale ja sõbruneb seal vananeva Lefty Ruggieroga (Al Pacino), kes võtab noore mehe oma kaitsva tiiva alla. Mida rohkem süveneb Joe oma töösse, seda rohkem kaugeneb ta oma perekonnast, ja maffiat paljastades satub ohtu ka tema südamesõbraks saanud Lefty elu.

L 13.03 TV3 Vaata filmi Apollo TVs.

Eesti keeles! Hiljuti kinodes jooksnud menukas koguperefilm inglise kuninganna armastatuimast koerast Rexist, kes perenaise silmist kaotades satub kokku eri tõugu koertega, kes üksteisele vastu astuvad ja omavahel kaklevad. Eepilisel teekonnal tagasi kuninganna juurde Rex armub ja avastab oma tõelise olemuse.

L 13.03 ETV Vaata filmi Apollo TVs.

Südamliku ja humoorika linaloo hingeks on 49-aastane koorijuht Halla, lugupeetud linnakodanik, kes toob kõigile naeratuse näole. Peaaegu keegi ei tea, et tema ongi see salapärane vibuga naine mägedest, kes on Islandi looduse säilimise nimel alustanud võitlust tööstuse pealetungi vastu. Halla eraelugi on üsna keeruline ‒ ta on just saanud teate, et taotlus Ukrainast orb lapsendada on läbi läinud, samas kui ta kaksikõde Ása on lahkumas eneseotsingutele Indiasse. Kui riik investeeringute kaotuse kartuses tagasihoidliku maailmaparandaja sõjakäigule vastupropagandat tegema hakkab, otsustab Halla korraldada viimase vastulöögi. Oma debüütfilmiga «Hobustest ja inimestest» publiku ning kriitikute poolehoiu võitnud Benedikt Erlingsson põimib ka uues filmis kokku Islandi inimeste elu koomilised küljed ja looduse ilu ning maitsestab neid muusikaliste vahepaladega. Film võitis 2018. aastal Cannes'i filmifestivali kriitikute nädalal Prantsuse Autorite Ühingu auhinna ja Euroopa Parlamendi auhinna LUX Prize.

«Viimne reliikvia» (Eesti, 1969)

P 14.03 ETV2

Legendaarne Eesti film. «Liivimaa parim ratsutaja» Hans von Risbiter tutvub ratsaretkel kauni Agnes von Mönnikhuseniga. Kirik on lahkesti nõus nad paari panema, kui saab endale Risbiterite perekonna valduses oleva Püha Brigitta säilmetega reliikvia. Verepulmaks muutunud pulmapeolt päästab Agnese mitte tema tulevane abikaasa, vaid hoopis vaba mees Gabriel. Peagi on nende kannul klooster, Ivo Schenkenbergi kõrilõikajad ja pruudi suguvõsa. Ülejäänu, nagu teada, on ajalugu. 16. sajandil Liivi sõja päevil toimuva ajaloolise seiklusfilmi sündmustik, lausungid ja laulud on kinnistunud Eesti rahva meelde ning keelde.

P 14.03 Filmzone+