Alustuseks märkis igal aastal traditsiooniliselt Raadio 2 eetris Eesti Laulu järel oma arvamust avaldamas käiv Pihel, et finaali pääsenud lugude puhul «polnud hullu», ent viskas siis kivi poolfinaalide kapsaaeda: «Kui nüüd kohe saate alguses statement ära teha, siis võiks Eesti Laulu korralduskomitees teha kokkuleppe, et no kui viisi ei pea, siis ei tule laulma lavale.»

Omal ajal Eesti Laulu eelkäijat, Eurolaulu lauluvõistlust korraldanud Pihel leiab, et kogu võistluse olemus vajab värskendust. «Täna ma arvan, et inimesed, kes seda korraldavad, võiksid nüüd, nagu öeldakse, täiesti nullist alustada ja nii-öelda teha reset'i: defineerida kogu selle võistluse olemus uuesti, hakata seda otsast peale üles ehitama, nagu poleks enne midagi olnud. Ma arvan, et see annaks kõige parema tulemuse,» tegi Pihel otsa kohe ka otsa oma teise «steitmendi», nagu ta ise väljendus.