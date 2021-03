Puust ja punaseks: millistel seadmetel Apollo TV töötab ja mida sealt näha saab

Apollo TV kasutajaks tuleb registreerida mõnes veebibrauseris domeenil www.apollo.tv ja seejärel saab teenust kasutada nii nutitelefonis, nutitahvlis, arvutis kui ka televiisoris. Selleks võib kasutada nii veebibrauserit kui Apollo TV äppi.

Televiisorite rakendustest tuleb esimesena kasutusele Android TV, mida saab hakata proovima alates märtsi esimese nädala lõpust. Testversioon on kõigile huvilistele kättesaadav ja selle saab alla laadida Google Play poest. Lõplik Android TV versioon saab valmis märtsi keskpaigaks.

Samsungi ja LG teleritesse jõuavad Apollo TV rakendused kevade teises pooles. Seni saab vaadata Apollo TV-d ka teleri veebibrauseri kaudu või Chromecasti seadme abil.

Apollo TV tõi esimesena Eestis turule ka 4K kvaliteediga kanali Love Nature 4K, mille vaatamiseks on vaja kindlasti ka 4K võimekusega nutitelerit.

Uue põlvkonna teleteenuse puhul aga polegi kõige olulisem see, kuidas ja millal sa telerit vaatad, vaid millise sisu vahel sul valida on.

Me kõik teame seda tunnet, kui telekanaleid juba mitmendat ringi läbi klõpsides tahaks suisa telekapuldi käest visata, sest telekast lihtsalt ei tule midagi. Apollo TV-ga sellist probleemi ei teki, sest just sulle soovitatud sisu on alati käepärast.

Apollo TV-l on sulle kogu aeg midagi põnevat välja pakkuda: uued tulijad, kõige populaarsemad sarjad ja filmid, sinu seni vaadatud sisu põhjal tehtud isiklikud soovitused. Apollo TV-s on su ainus küsimus, mida vaadata esimesena.

Rohkem kui 50 telekanali sisu saab Apollo TV-s kuni 14 päeva jooksul järele vaadata, kuid selleks ei pea kasutaja enam ringi tuhlama telekavas. Kogu sisu on jaotatud kategooriatesse, mis teeb soovitud filmi või seriaali üles leidmise imelihtsaks. Enam pole vahet, mis kanalil ja millal midagi linastus - vaadata saad seda just siis, kui sina soovid.

Apollo TV pakub suurt valikut eestlastele südamelähedasi kodumaiseid seriaale ja filme, mille valik suureneb sõna otseses mõttes iga päevaga. On ka videolaenutus, kuhu on kogutud kokku populaarseimad hitid, mis on kättesaadavad aastaringi. Eestimaised linateosed „Talve“, „Lõbus perekond“, „Vanamehe film“, „Mehed“ – need on vaid piisad Apollo TV filmimeres.

Sealjuures saab uue põlvkonna teleteenust korraga kasutada lausa kuus kasutajat kokku kuni kümnel ekraanil, mis tähendab, et kõik pereliikmed saavad valida just endale sobiva sisu. Kuna Apollo TV töötab üle wifi-võrgu ehk üle õhu, siis ei pea selleks vedama isegi ühtegi kaablit.