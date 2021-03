Viaplay on Põhjamaade juhtiv voogedastusteenus, mis tuleb 9. märtsil turule Eestis, Lätis ja Leedus ning käesoleval aastal veel ka Poolas ja USAs. Elisa ja Viaplay teevad koostööd juba ka Soomes.

«Viaplay pakub sisu neljas kategoorias: Viaplay Originals, filmid ja sarjad, laste sisu ja spordi otseülekanded, mida saab vaadata igal pool, igal ajal ja peaaegu igas seadmes,» vahendab Elisa Eesti. «Platvorm on NENT Groupi edukate originaalsarjade kodu, millest 40 linastub veel tänavu. Viimastel aastatel on Viaplay oluliselt suurendanud oma originaalsisu pakkumist, mis on osutunud populaarseks nii Põhjamaade vaatajate kui ka rahvusvaheliste ostjate seas.»