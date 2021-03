NÄDALA KAVA ⟩ 10 kirgi ja põnevust kütvat filmi, mida sel nädalal telekast vaadata

Krimipõnevik. New York. 12 miljonit inimest. 22 miljonit telefoni. Miljard kõnet päevas. Stu Shepard (Colin Farrell) on selles keevas katlas tegutsev avalike suhete korraldaja, kes peab end suureks tegijaks, omaenda universumi valitsejaks. Mees, kes teeb ja tahab kõike nii nagu ta ise õigeks peab. Aga täna on keegi ta välja valinud. Vastates telefoniputkas helisevale telefonile, teatab hääl toru teises otsas Stule, et ta on sihikule võetud ning et kui ta peaks toru hargile panema või kellelegi kõrvalisele isikule käimasolevast kõnelusest teatama, siis ta sureb. Sellest saab alguse tema elu kõige luupainajalikum päev, mis seab lisaks Stule ohtu veel mitme inimese elu.