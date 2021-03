Geniaalsete muusikute elulood on alati publikut paelunud: seda tõestas ka paari aasta eest välja tulnud Freddie Mercury ja Elton Johni noorusest jutustavate filmide menu. Kui vahepeal tegid voogedastused ilma vaimustavad spordidokid, siis õige pea on oodata lausa suurt muusikute eluloofilmide ja uute dokkide laviini (mõni film on juba väljaski!).

Tina Turner

81-aastase lavaikooni elulugu on eri kujul jutustatud ikka ja jälle, ent äsja virtuaalsel Berliini filmifestivalil esilinastunud HBO Maxi originaaldokk «Tina» võtab erakordse naise loo kokku värskel moel ning tema enda osalusel, andes muusikule oma loo jutustamisel viimase sõna. Filmis saavad sõna mitmed teisedki tuntud näod, teiste seas Oprah Winfrey ja Angela Bassett – viimane kehastas Turnerit 1993. aasta eluloofilmis, mille keskmes oli Turneri vabanemine vägivaldsest suhtest muusikalise partneri ja abikaasa Ike Turneriga, kellega koos naine oma algse artistituntuse saavutas.

Billie Holiday

Hulu striimikanalil nähtav «The United States vs. Billie Holiday» tuli välja 26. veebruaril ning võitis juba ka Kuldgloobuse – seda parima naispeaosa kategoorias, kui raske elusaatusega laulja kehastamise eest viis auhinna koju näitlejatar Andra Day. Kas film ka Oscari-nominatsiooni saab, nagu sellele on ennustatud, selgub juba märtsi keskpaigas.

Elvis Presley

Kirevate filmide meister Baz Luhrmann («Romeo+Juliet», «Mounlin Rouge!», «Suur Gatsby») on lavastamas eluloofilmi Elvis Presley noorusest, milles rokikuningat kehastab noor ameerika hurmur Austin Butler. Loo keskmes on Presley läbimurre muusikuna ning tema keerukas läbisaamine oma kauaaegse mänedžeri Tom Parkeriga (Tom Hanks), kellega koos mees 20 aastat töötas. Veel pealkirjatu film tuleb välja 2022. aastal.

Leonard Bernstein

2018. aastal «Täht on sündinud» filmiga režissööridebüüdi teinud Bradley Cooper on hammustanud uue suure ampsu ning on lavastamas eluloofilmi tuntud dirigendist ja heliloojast Leonard Bernsteinist, keda kavatseb ise ka kehastada. Netflixile toodetava filmi «Maestro» produtsentide ridadesse kuuluvad Hollywoodi suurmeistrid Steven Spielberg ja Martin Scorsese ning filmi naispeaosas astub üles Carey Mulligan. Vahepeal oli mitu aastat stardivalmis hoopis teine Bernsteini-film – koroona tõttu üha edasi lükkuva uue Bondi-filmi lavastaja Cary Fukunaga lavastatud «The American», mille peaosas pidi üles astuma Jake Gyllenhaal – kuid see jäi uue ja parema projekti valguses (ja Bernsteini esindajate eelistuse tõttu) soiku ning tõenäoliselt ilmavalgust ei näe. Cooperi film tootmine peaks algama aprillikuus ja Netflixi riiulisse võib seda viimastel andmetel oodata 2022. aasta kevadsuvel.

Bob Dylan

Kuuldused Bob Dylani eluloofilmist kõlavad juba koroonaeelsest ajast, ent on pandeemia tõttu pisut toppama jäänud. Alles see oli, kui Dylanit kehastas ekraanil Cate Blanchett ebatavalises eluloofilmis «I'm Not There»: nüüd peaks saabuma midagi selles mõttes tavalisemat, et peaossa on valitud meesterahvas, täpsemalt tõusev täht Timothée Chalamet. Artisti noorusest rääkiva filmi toob ekraanile režissöör James Mangold («Le Mans '66») ning aset leiab lugu pöördelisel aastal 1965, kui seni folkmuusikuna tegutsenud Dylan võtab kätte elektrikitarri.

Aretha Franklin

Soulikuninganna eluloofilm «Respect», mis kannab sama pealkirja mis naise üks suurimaid hitte, jõuab pärast mõningast hilinemist kinodesse loodetavasti augustikuus. Franklinit kehastab Oscari-võitja Jennifer Hudson, kelle võimas häälematerjal kangelanna omale palju alla ei jäägi. Muide, näitlejanna valiku kiitis heaks 2018. aastal surnud Franklin isiklikult.

Boy George

Kireva «karmakameeleoni» eluloo alates vaese iiri töölisklassi peres kasvamisest kuni ülemaailmse tuntuse ning sealt järgnevate narkoprobleemideni väntab MGMi all filmiks režissöör Sacha Gervasi. 100 million singles and over 50 million albums as a performer and songwriter, and is the author of two autobiographies. Juunis 60-aastaseks saav George Alan O'Dowd on tänaseks oma nn deemonitest jagu saanud ning naudib juba mitu head aastat kainet ja budistlikku ning jätkuvalt loomingulist elu.

Marianne Faithfull

«Bohemian Rhapsody» staar Lucy Boynton kehastub peagi Ian Bonhôte'i lavastatud eluloofilmis «Faithfull» 1960ndatel popiidoli staatusesse tõusnud Faithfulli – 17-aastast Londoni kloostrikooli kasvandikku, kel oli lisaks lennukale karjäärile tuline romanss Mick Jaggeriga ning kes elu süngematel hetkedel ka kodutu narkosõltlase elu sai maitsta. Lugu põhineb Faithfulli autobiograafial.

Michael Jackson

«Bohemian Rhapsody» produtsent Graham King on krabanud endale õigused Michael Jacksoni elust filmi tegemiseks, millele on andnud oma heakskiidu Jacksoni perekond. Samuti on ta saanud õigused Jacksoni muusika kasutamiseks filmiks. Ühtegi stuudiot projektiga veel seotud ei ole, kuid kampa on võetud stsenarist John Logan, kellega koos King «Aviaatori» tegi. Vaatamata perekonna seotusele polevat väidetavalt tegemist mainepesuprojektiga, mida on veidi raske uskuda, enne kui lõpptulemust ei näe. Nimelt jõudis 2019. aastal HBO eetrisse veenev dokumentaal kahest mehest, kes väitsid, et pedofiiliasüüdistuste pärast kohutki käinud Michael Jackson neid lastena seksuaalselt väärkohtles. Kuidas ja kas üldse film neid teemasid puutub, saame näha.

Ansambel Bee Gees (vasakult: Robin Gibb, Barry Gibb ja Maurice Gibb) aastal 1979 FOTO: SCANPIX

Bee Gees

Graham King on tegus mees: eelnimetet projektidele lisaks on tal koos Steven Spielbergiga käsil film 70ndate menubändist Bee Gees: inglise vendadest, kes kasvasid üles Austraalias, kolisid siis Miamisse ning kellest said diskoajastu ikoonid. Film teeb koostööd Gibbside perekonnaga ning seega saab selles kuulda ka artistide muusikat. Muud eriti hetkel veel teada pole. Kuulsast falsetikolmikust on tänaseks elus vaid üks liige, kõige vanem ja kõige nägusam Barry Gibb: vend Maurice suri aastal 2003 ja Robin aastal 2012. Mullu ilmus HBO kanalil bändist ka dokk.

John Lennon ja Yoko Ono

Uudis, et Yoko Ono plaanib produtseerida filmi enda ja biitlite ninamehe John Lennoni legendaarsest armuloost, hakkas ringlema juba 2017. aasta sügisel. Aasta hiljem hõigati välja režissöör, kelleks pidi saama Jean-Marc Vallée («Dallas Buyers Club») ja stuudioks Universal. Loo pidi kirja panema «Bohemian Rhapsody» stsenarist Anthony McCarten. Siis tuli koroona ja edasi on kostnud vaid vaikust, kuid plaan oli piisavalt suurejooneline, et vast siit midagi ikka tuleb.

Amy Winehouse

Varalahkunud Winehouse'i traagilise otsa leidnud elu on talletatud suurepärasesse dokfilmi «Amy», kuid nüüd on juba paar aastat väljatöötamisel ka mängufilm kõigest 27-aastaseks elanud geniaalse muusiku saatusest. Filmi tootmise üle valvab Winehouse'i isa Mitch Winehouse ja kuuldavasti peaks tegu olema heategevusliku ettevõtmisega, mille tulud suunatakse Amy Winehouse'i fondi, mis tegeleb noorte päästmisega narkootikumide ja alkoholi küüsist, mis ka lauljatarile saatuslikuks said.

Bob Marley

Reggae-muusika legend Bob Marley eluloo talletab filmiks üks tema 11 lapsest, 52-aastane muusik Ziggy Marley, ning toodab Paramount. 1981. aastal 36-aastasena nahavähki surnud Jamaica laulja ning laulukirjutaja jõudis oma lühikese elu jooksul viia oma maa kultuuri massidesse üle maailma. Tal oli kokku 11 last. Marley elust ilmus üsna hiljuti dokfilm: 2012. aastal tuli välja Universali «Marley».

Madonna

Popikuninganna eluloofilmi idee ja teostuse taga on – üllatus! – muidugi tema ise. Stsenaariumi aitab kirjutada Diablo Cody («Juno») ja toota Universal. Produtsentidena tegutsevad filmi juures 62-aastane Madonna ise ja kolm korda Oscarile nomineeritud Amy Pascal («Väikesed naised»). Film võtab ette kogu Madonna karjäärikaare ja särava tähelennu selleks loominguliseks magnaadiks, kes ta täna on. Madonna ja Cody tegid filmi teemal septembris tunniajase Instagrami otseülekande, milles jagasid detaile filmi kohta. Tegu poleks Madonnaga, kui sellest poleks võrsunud vähemalt üht väikest skandaalikest: kuuldavasti ei pruugi film teha õnnelikuks Andrew Lloyd Webberit, kelle filmis «Evita» Madonna nimitegelast kehastas. Kes Madonnat mängima hakkab, pole veel teada, agasahistatakse, et Madonna olevat hakanud sotsiaalmeedias äkitsi jälgima «Ozarki» staari Julia Garnerit, kes näeb tõepoolest välja justkui rolli valatud.

Lemmy

Motörheadi 2015. aastal siit ilmast lahkunud ninamees Ian Fraser Kilmister alias Lemmy eluloofilmi lavastab keegi, kes meest hästi tundis: režissöör Greg Olliver, kes 2010. aastal temast dokumentaali väntas ja bändiga koos ringi tuuritas. Film keskendub Lemmy lapsepõlvele Inglismaal, tema tuurimehe ajale Jimi Hendrixiga ning muidugi Motörheadi loomisele, mis muutis rokkmuusika ajalugu igaveseks.

Buddy Holly

Režissöör Bruce Beresford on lavastamas eluloofilmi kõigest 22-aastasena surma saanud ameerika lauljast Buddy Hollyst, keda kehastab iiri näitleja Ruairi O'Connor. Film kannab pealkirja «Clear Lake», mis on viide paigale, kus kukkus 3. veebruaril 1959 alla lennuk, mille pardal noormees hukkus. See päev sai Don McLeani 1971. aasta laulu «American Pie» kaudu tuntuks kui «päev, mil muusika suri»: lisaks Buddy Hollyle oli lennukis ka «La Bambaga» maailmakuulsaks saanud 17-aastane latiinomuusik Richie Valens, kellest on omal ajal samuti eluloofilm tehtud.

Whitney Houston

Sony toodetav muusikaline eluloofilm traagilise saatusega diiva elust, mille lavastab Stella Meghie «Bohemian Rhapsody» stsenaristi Anthony McCarteni käsikirja põhjal. Film kannab Houstoni kuulsa looga sama pealkirja – «I Wanna Dance with Somebody» – ja võtab luubi alla kõigest 48-aastasena surnud probleemse artisti eluetapi, mil ta oli täiesti tipus, mängis hittfilmis «Ihukaitsja» ja esines Super Bowlil. Olid varased 90ndad ning keegi ei aimanudki, mis toimus kulisside taga: kuigi Houston abiellus Bobby Browniga ning sai 1993. aastal emaks, siis ei järgnenud mitte õnnis pereelu, vaid allakäiguspiraal, mille lõppvaatus saabus tütre surmaga vaid kolm aastat pärast naise enda hukku aastal 2012. Houstonit kehastab filmis Naomi Ackie. Kuigi viimastel aastatel on jutti välja tulnud lausa kolm paljastavat dokfilmi Houstoni elust (2015, 2017 ja 2018), siis mängufilmi pole temast siiani veel tehtud.

Teddy Pendergrass

Näitleja Tyrese Gibson kehastub peagi R&B legend Teddy Pendergrassiks, kes ise meie seast 2010. aastal lahkus. Warner Brosi stuudio eluloofilmis näeb muusiku katsumusi nii karjäärialaselt kui ka isiklikus elus: 1982. aastal sattus ta autoavariisse, mille tagajärjel jäi ta halvatuks, kuid suutis end 3 aastaga tagasi lavavormi saada (ehkki ratastoolis) ja koos Mercuryga 1985. aasta Live Aidi kontserdilava jagada. Produtsendiks on Pendergrassi lesk.

Carole King

Ekraaniadaptsioon Tony auhinna võitnud Broadway muusikalist «Beautiful» jutustab 79-aastase newyorklasest laulja ja laulukirjutaja Carol Kingi eluloo. Kuigi filmi osas on pikalt vaikus valitsenud, siis peaks sellega tootmispoolelt seotud olema ka näiteks Tom Hanks. Muusikal ise on jukebox Kingi kuulsatest lauludest, mille hulka kuuluvad legendaarsed palad «You've Got a Friend», «One Fine Day», «Will You Love Me Tomorrow», «Natural Woman» jt.

Peggy Lee