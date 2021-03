INTERVJUU ⟩ Tuuli Roosma Kanal 2 uuest löögirusikast «Esse»: see tuleb teravam kui arvatakse

Eeva Esse on viimastel aastatel üks silmajäänumaid ja ägedamaid noori saatejuhte ja see saade on täpselt tema näo järgi tehtud. On ainult rõõm olnud seda saadet kokku panna. Saade on niikuinii meeskonnatöö, keegi ei tee päris üksi saadet. Isegi kui inimesel on täielikult autorisaade – ta ise valib teemad, töötab need läbi – ta vajab ikkagi jõude, kes aitavad kaasa mõelda ja aitavad juba puhtalt ajaliselt saate eetrini viia. Nädal aega on lühike aeg mingi teema ette valmistamiseks. Tugev taustajõud teeb hea saate! Muide, mina ei ole aru saanud, et ma olen kuidagi vanem põlvkond juba, aga kuna meil on toimetuse sees nooremad ja vanemad inimesed, siis tuleb väga põnevalt välja see põlvkondade vahe: mis teemasid me keegi teame, kuidas vastu võtame ja kuidas tundub. Väga huvitavad koosolekud on olnud ja mõlema poole jaoks avardavad.

Mis on selle saate peamised katsumused või raskused? Teil on ju täitsa oma uus formaat välja töötatud.

Katsumus alles tuleb, sest praegu keegi veel ei tea, mis see saade on. Ootame põnevusega esimese eetri ära ja vaatame, kuidas vastuvõtt on. Ühest küljest in ehk lihtne leida osalisi, teisest küljest jälle keeruline. See võib eetriga seoses ka muutuda. Inimestel on mingi eeldus ja arvamus, et mis see saade on, aga ta on kindlasti teravam, kui arvatakse. Et ootame ja näeme. Sellise saate puhul on oluline ikka see, kes on saate külalised ja kui hästi nad mingit teemat avavad ja see ongi kriitiline. Loodame, et meil on jätkuvalt ägedad külalised.

Kevadhooajal 2021 saab Kanal 2 Tuuli Roosma produtseerimisel kirkamaks värske idee võrra – noor talent, ajakirjanik Eeva Esse tuleb ekraanile oma iganädalase terava publitsistikasaatega «Esse». FOTO: Kanal 2

Tulles meelelahutusest – kas selline tõsisem suund ongi nüüd see, kuhu oma pilku produtsendina sead?

Olen alati olnud selline inimene, kes valutab mingite teemade pärast südant. Aga samas ma ei arva, et kõigest peaks alati tõsiselt rääkima. Kui sa suudad olulisest asjast rääkida läbi meelelahutuse, siis võib sellel olla hoopis tugevam mõju. See on miski, mida me «Esse» saatega teeme: käsitleme olulisi ühiskondlikke teemasid, aga ei lähe selle käsitlusega väga raskeks. Sügavaks, aga mitte raskeks.

Mis on see Eeva Esse x-faktor või iva temas, mis paneks televaataja tahtma teda näha ja näha teda lahkamas suuri küsimusi?

Ta on lihtsalt väga särav saatejuht ja väga särav ka isiksusena. Suuri isiksusi, kes Eeva kahtlemata on, on alati hea vaadata. Jah, ta on noor, aga tema on see, kes on sotsiaalselt väga tundlik olnud ja paljud teemad, mida selles saates käsitleme, on tema enda südamevalu ja soov midagi muuta. See on väga tema moodi saade ja sobib talle.