Telia TVsse lisandus Go3 Filmi kaudu 7000 tundi vaatamist

Go3 Film on alates 1. märtsist leitav Telia TV teenuse menüüst (nn äppide valikust) ning uus sisuteenus on eraldi tellitav 5 euro eest kuus. Kokku pakub Go3 Film läbi erinevate žanrite enam kui 7000 ühikut (sh filmid, seriaalide episoodid) telesisu, teatab Telia.

«Üks meie eesmärke on koondada Telia TV teenuse juurde kokku erinevad sisuplatvormid, et meie klientidel oleks alati mugav ning kiire ligipääs erinevale tele- ja videosisule ühest kohast. Meil on väga hea meel, et Go3 Film jõuab oma laia valikuga nüüd otse meie enam kui 200 000 TV-kliendini,» põhjendab Telia Eesti televisiooni ja multimeedia valdkonna sisujuht Birjo Kiik.