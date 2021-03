FILMIÕHTUD ⟩ Loe, millist märulit, huumorit ja draamat sel nädalal Kanal 2s näha saab

T 02.03 kell 22:30

Põnevusfilm doktor Harrisest (Liam Neeson), kes ärkab pärast autoavariid Berliinis koomast ja avastab, et ta abikaasa (January Jones) ei tunne teda enam ära. Harris mõistab, et keegi teine (Aidan Quinn) on omastanud tema identiteedi. Ootamatu liitlase (Diane Kruger) abiga sööstab ta pea ees surmavate saladuste keerisesse, mis paneb teda kahtlema omaenda mõistuses, identiteedis ja selles, kui kaugele ta on valmis tõe paljastamiseks minema...

N 04.03 kell 22:00

Romantiline komöödia John'ist (Richard Gere) kellel on hea töökoht, kena naine (Susan Sarandon) ja armastav perekond, aga kes tunneb sellegipoolest, et midagi oleks nagu puudu. Õhtuti rongiga koju sõites näeb ta tantsustuudio aknal nukrat Paulinat (Jennifer Lopez) ning ühel päeval otsustab ta end salaja tantsukursustele kirja panna, lootes, et õpetajaks on Paulina. Paraku jätavad mehe hilised väljasviibimised ning silmanähtavalt paranenud tuju tema abikaasale asjast täiesti vale mulje...

R 05.03 kell 22:00

Romantiline komöödia lootusetust logardist Ben'ist (Seth Rogen), kes kohtab baaris kiirelt karjääri tegevat noort ajakirjanikku Allisoni (Katherine Heigl) ning pärast liiga mitut kokteili veedavad nad koos meeletu öö. Ben saab shoki kaheksa nädalat hiljem, kui Allison temaga kohtuda tahab ning siis teatab, et on rase! Kuigi neil kahel pole mitte midagi ühist, otsustavad nad tulevase ilmakodaniku huvides püüda üksteist eelseisva üheksa kuu jooksul lähemalt tundma õppida. Hoolimata tõsiasjast, et nende ainus tuttav abielupaar, Allisoni õde Debbie ja selle tuhvlialusest mees Pete on üheskoos kõike muud kui õnnelikud.

L 06.03 kell 20:00

Südamlik draama noorest abielupaarist ja vastupandamatust labradorist. Vastabiellunud ajakirjanikud John ja Jenny Grogan (Owen Wilson ja Jennifer Aniston) otsustavad kolida Palm Beach'i Floridas. Ebakindlana oma vanemlikes oskustes kurdab John oma muret sõbrale Sebastianile, kes soovitab tal kutsika võtta. John ja Jenny võtavadki endale kuldse labradori, kes saab nimeks Marley. Kuid väga kiiresti kasvab kutsikas saja-naelaseks superenergiliseks koeraks, mis muudab Groganite kodu katastroofi alaks. Vaatamata kõigele näeb Marley Groganite elu tõuse ja mõõnu, töö ja kodu vahetusi ning kasvavat peret.

L 06.03 kell 22:30

Komöödia paksukesest nohkarist Bob Stonest (Dwayne Johnson), kes naaseb kodulinna koolikokkutulekule. Nüüdseks on tundeline pekipehmo muundunud trimmis CIA salaagendist musklimäeks! Kooliajal oli tema vastu vaid lahke vaid kooli popim kutt Celvin (Kevin Hart), kes nüüd on harilik hall finantsarvestaja. Kui etteaimamatu käitumisega Bob ta netis üles otsib ei oska vagus numbrimees aimatagi, millisesse jamasse ta peagi satub…

P 07.03 kell 21:05

Tempokas märulikomöödia salaagendist (Tom Cruise), kes saadeti missioonile, mis pidigi lõppema läbikukkumisega. June Havens (Cameron Diaz) on naine, kes leiab end seismas kahe leeri vahel: ühel pool on salapärane agent, kellega koos ta elab üle lennuõnnetuse, vastas aga need, kes olevat ta süüdi lavastanud. Samal ajal, kui saatuse poolt kokku viidud paar mööda maailma kihutades reetmiste rägastikust pääseda püüavad, saavad nad aru, et neil on võimalik loota ainult teineteisele.

P 07.03 kell 23:30