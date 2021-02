VAATA FILMI ⟩ Kerli Kõivu dokk avab muusiku iidsest Eesti maagiast tulvil salailma

Kerli ja produktsioonifirma Vita Pictura ühisjõul valminud dokumentaalfilm süüvib põgusalt kunstniku loomingusse ja jagab vaatajaskonnaga tema mõtteid loovtöö, seni läbitud karjääri, vaimse tervise ja muu teemal. Dokumentaalfilm «Varjutöö» avalikustatakse kolmeosalise sarjana ning vaadata saab seda Kerli YouTube kanalil.

Kerli viimase albumi järgi nime saanud film on juba valitud linastuma seitsmel filmifestivalil, millest kahel on see jõudnud finaali ja kahel poolfinaali. Üks filmi esitlevast festivalidest on märtsikuine Feminista Filmifestival, mis kajastab inspireerivaid lugusid naistest.

«Varjutöö» on inimese tumedamast poolest. See on tihedalt seotud Kerli isiklike kogemustega ajast, mil ta naasis Los Angelesest Eesti looduse rüppe, ning tervenemisest ja oma väe leidmisest läbi askeetliku üksinduse metsas.

Dokumentaal kajastab teemasid nagu sõltumatus, loodus, iidne Eesti maagia, isetegemise elustiil ning enese avastamine terves elu spektrumis ja pimedusega rahu sõlmimine. Linalugu pakub haruldast võimalust heita pilk Kerli loovprotsessi.

«Loodan, et see minidokumentaal inspireerib inimesi üle terve maailma avastama oma loovust ja psühholoogiat, võtma omaks elu iga aspekti, nii maagiat kui pimedust. Ning et see pakub mu armsatele kuu lastele põhjalikumat pilguheitu minu salamaailma,» kommenteerib Kerli.

Vaata dokumentaali värskelt avaldatud avaosa (seadete alt saab valida eestikeelsed subtiitrid):

«Kasutades materjale Kerli erakogust, kombineerituna materjaliga Vita Pictura tiimi filmitud esinemistest ning nende tehtud intervjuudega, alustasime lühidokumentaali tootmist, mis sobiks esitlemiseks rahvusvahelisele publikule. Loodame, et see kauneid visuaale täis ja suurepäraselt monteeritud teos pakub huvi nii Kerli fännidele kui neile, kes ta enda jaoks alles avastavad, ning mõtestab lahti Kerli kui mitte ainult artisti, vaid ka imeliselt inspireeriva inimese,» lisab Kerli mänedžer Cyrus Saidi, kes filmi ühes Kerli ja Vita Picturaga produtseeris.

Filmi juures on saadaval subtiitrid eesti, inglise ja vene keeles.