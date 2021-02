Mart Juur saatest «Teletop»: see on inimesele, kes ei jaksa enam uudiseid lugeda

«Peetriga on meil selline vanade bändimeeste klapp: kui kokku saame, siis võime hakata sealt otsast minema, kuhu eelmisel korral pooleli jäi,» sõnas Juur ning kinnitas, et saatejuhi ja -külaliste lisandumine tema ja Oja harjumuspärasele «duetile» mõjub saatele hästi. «Televisioon ei ole niisama sõprade kokkusaamine – seal peab olema midagi veel. Sest ühest küljest on hea, kui tuntakse end mugavalt, aga teisest küljest on hea, kui väga mugav ei ole. Selleks ongi saatejuht Mart Normet ning targad ja vaimukad külalised, sest need inimesed annavad saatele midagi sellist juurde, mida meie Peetriga ei ole ega genereeri,» selgitas Juur raadioeetris.

«Kui seda saadet on võrreldud «Ärapanijaga», siis neid «Ärapanija»-momente võib ette tulla küll ja loodetavasti tuleb ka, aga see on hoopis teine asi, teiste inimestega ja teises ajas – sest aeg on vahepeal väga palju muutunud,» kostis Juur. «Ühte jõkke kaks korda ei astu, nii et nüüd me katsume varbaga siis seda 2021. aasta jõevett.»

«Aeg muutunud niimoodi, et kui vahepealsetel aegadel ei olnud «Ärapanijat» üleüldse mõtet teha või siis korra aastas, nagu me vahepeal ka tegime, siis nüüdseks on see uudistelaviin ja sotsiaalmeediapudi, mis voolab päevade kaupa igast meediakanalist, juba niivõrd massiliseks läinud, et see on inimesele hoomamatuks muutunud. On hea, kui tulevad eksperdid kokku, võtavad sellest uudistelaviinist ütleme 10 uudist, nagu meie puhul, töötavad ja valgustavad need läbi, näitavad, mis nende uudiste taga on, ja panevad need siis n-ö kõrvale. See on mingis mõttes mugav uudiste kokkuvõte inimesele, kes enam ei jaksa istuda arvutis ja telefonis ning lakkamatult lugeda seda laviini, mida uudistemajad toodavad,» näeb Juur saatel televaataja jaoks kergendavat eesmärki.

«Nüüdseks on jõutud sinnamaale, et uudised ei lõppe ju ära, vaid täienevad pidevalt: lisatakse galeriisid ja siis imuvad punased kirjad, et «lisatud prokuratuuri kommentaar» või «täiendatud kell 10.32». See on täielik kaos, mis tomub! Selliste asjade selgeksrehitsemiseks ja peenraks vormistamiseks ongi meid tarvis,» lisab ta.

«Teletop» on Kanal 2 uus satiirisaade, kus Peeter Oja ja Mart Juur võtavad koos oma külalistega kokku nädala põhiteemad ning moodustavad neist edetabeli. Saadet juhib pea 20 aastat paljude erinevate telesaadete taustameeskondadesse kuulunud Mart Normet, kes on ühtlasi saate produtsent.

«Teletopi» toimetajateks on Postimehe uudistetoimetaja Ave Lepik, keda seob Juure, Oja ja Normetiga aastatepikkune «Ärapanija» kogemus. Saate tegemisel lööb kaasa huumoriportaali Lugejakiri.ee autor Mart Siilivask.