Apollo TV toob vaatajani uue põlvkonna teleteenuse ja 20 000 tundi sisu.

​Apollo laiendab enda teenuste valikut ja hakkab pakkuma uue põlvkonna teleteenust Apollo TV, mille eesmärgiks on lahendada ära telerivaataja ammune mure – et televiisorist ei ole midagi vaadata. Uus teenus muudab erinevate telekanalite sisu hästi leitavaks ja teeb lihtsaks nii vanade kui uute lemmikute avastamise.

«Internetipakkujast sõltumatu teleteenuse turg on Eestis alles algusjärgus. Me usume, et üha enam valitakse teleteenust sisu ja kasutajamugavuse järgi, mitte ei osteta ilmtingimata oma internetipakkujalt. Lisaks on Eestis endiselt ca 160 000 majapidamist, mis asuvad väljaspool kaabelvõrke, kus ligipääs kaasaegsele TV-teenusele on piiratud. Apollo TV on moodne ja kasutajasõbralik platvorm, mis töötab igas internetivõrgus ja üle WiFi ühenduse,» rääkis Apollo TV juht Toomas Tiivel.