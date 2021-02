Eesti esimene 4K telekanal toob Sinu elutuppa savanni ja arktilised jäämäed

4K pakub uue põlvkonna vaatamiskogemust – see peidab endas neli korda paremat videopilti kui tavaline Full HD kaader. Neli korda suurem resolutsioon tähendab ühtaegu realistlikumat, kontrastsemat ja eredamat videopilti kui varem. Uue põlvkonna vaatamiskogemus nõuab aga uue põlvkonna teleteenust – just seetõttu otsustas meelelahutust kodudesse toov Apollo TV esimesena Eestis oma teenusesse tuua ka 4k telekanali.

Loodusefännide rõõmuks on selleks kanaliks ainulaadse loodussisuga LoveNature 4K. 4K videopilti on võrreldud aknast välja vaatamisega – just seetõttu tekitab kanal nii kodus, kontoris kui suvilas tunde, nagu viibitaks keset džunglit, kõrgmäestikku või steppi. LoveNature 4K on maailma suurim loodusloo raamatukogu, pakkudes üle 450 tunni 4K resolutsiooniga sisu.