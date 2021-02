Apollo TV toob kodumaise meelelahutuse Soomes elava eestlaseni

1. Mugavalt kaasaskantav​

Traditsiooniline teleteenus ei paku kodumaisele meelelahutusele mugavat ligipääsu välismaal töötavate ja elavate eestlaste jaoks, keda on ainuüksi Soomes kuni 100 000. Suur osa neist inimestest sooviksid ka teises riigis viibides oma just kodumaised kanaleid, sarju ja filme vaadata. Äsja tegevust alustanud Apollo TV on võtnud eesmärgiks see mure lahendada, pakkudes kaasaegset teleteenust, mis töötab üle interneti. Seega on Apollo TV ideaalseks lahenduseks välisriigis viibivatele eestlastele, kes vajavad kaasaskantavat teleteenust. Kodumaise sisu nautimiseks tuleb Apollo TV konto luua Eestis viibides ning hiljem saab teenust kasutada kogu Euroopas. Kaablite vedamine või vajadus piraatteenust kasutada jäävad minevikku.

2. Rohkelt kodumaist sisu

Apollo TV valikus on üle 50 eestlaste lemmik-telekanali nii Eestist kui välismaalt, ent seejuures keskendub teleteenus just kodumaise sisu kättesaadavaks tegemisele. Valikus on suur hulk Eesti kanaleid, filme ja telesarju – puudutuse kaugusel on nii klassikud kui ka eestlaste uued lemmikud. Seejuures pakub võimalust otsesaateid pausile panna – põnev saade saab jätkuda kohe pärast ootamatu telefonikõne või tööülesande lõpetamist. Lisaks võimaldab Apollo TV teistest kaablivabadest teleteenusest pikemat, kuni 14-päevast järelvaatamist – paindlik lahendus on loodud just liikuva elustiiliga eestlastele mõeldes.

3. Filmiõhtu perega ka välismaal

Ka välismaal viibiva eestlase perekonna jaoks on Apollo TV läbimõeldud lahendus. Kuna teenust saab kasutada korraga kuni kuus kasutajat kuni kümnel ekraanil, saab kaasahaaravat sisu jälgida samaaegselt mitmes paigas. Nii säilitab Apollo TV ühise filmivaatamise üksteisest eemal olles - ka näiteks Soomes või mujal Euroopas töötav pereliige saab lemmikssaateid vaadata samal ajal kui ülejäänud pere. Lisaks aitab Apollo TV selge ja arusaadav keskkond ning võimekas otsingumootor kõigil pereliikmetel oma lemmiksaated kergesti üles leida – lõputu telekavas ekslemine jääb minevikku.