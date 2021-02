Apollo TV pakub rohkem kui 20 000 tundi põnevat sisu kogu perele – noorimast liikmest vanavanemani

Pere noorimale liikmele​

Pere noorima liikme jaoks on Apollo TV-s lai valik lastesarju ja -filme. Lisaks laste poolt armastatud telekanalitele Kidzone TV, Kidzone+, Nickelodeon, Nick Jr. Ja Duck TV on valikus ka mitmeid multikaid ja täispikki multifilme – vanadest klassikutest nagu „Shrek“ uute koguperelemmikuteni.

Apollo TV kasutamiseks ei pea isegi lugeda oskama – ka pere noorimad leiavad ekraanilt oma lemmikud lihtsasti üles. Laiast valikust filmidest ja -multikatest jätkub kogu perele avastamisrõõmu nii aeglasteks nädalavahetuse hommikuteks kui ka kiireteks argipäevaõhtuteks.

Noorukile

Uue põlvkonna teleteenus toetab uue põlvkonna tegemisi. Noore inimese liikuva elustiiliga käib hästi kokku kaasaskantav teleteenus, mis võimaldab põnevat sisu vaadata nii sõprade juures, treeninglaagris kui kodus. Apollo TV hoolikalt valitud kanalite, saadete ja filmide hulgas on vaatamist nii varateismelisele kui ka kindlate eelistustega noorele täiskasvanule.

Näiteks on Apollo TV-s just noortele teismelistele mõeldud telekanal Smartzone, mis räägib nii kummalistest elukatest, matemaatikast kui ajaloost harivas võtmes. Veidi vanemad teismelised tunnevad kindlasti ära oma lemmiksaated USA telekanalilt TLC. Samas soovib Apollo TV pakkuda eestlastele parimat valikut kodumaist sisu – nii on Eesti noorte jaoks vaid puudutuse kaugusel nende kauaaegne lemmiksari „Pilvede all“.

Täiskasvanule​

Traditsioonilise teleteenusega tuleb lapsevanemal pidevalt arvestada sellega, et oma vaatamiseelistused on nii mudilasel, teismelisel kui ka vanavanematel. Samuti nõuab tänapäeva kiire elutempo rohket ümberlülitumist – see aga tähendab, et põnevaimal hetkel võib vaatamine segajate tõttu pooleli jääda. Apollo TV lahendab kaks muret ühe hoobiga - teenust saab kasutada korraga kuni kuus kasutajat kokku kuni kümnel ekraanil ning suurepärase võimalusena saab pausile panna ka otsesaadet!

Nii saab ka hommikusööki valmistades „Terevisiooni“ või kiirel õhtusel hetkel Kanal2 „Reporteri“ vaatamises pausi teha ning jätkata just endale sobivaimal hetkel. Apollo TV valikusse on lisatud parimad palad nii ajaloo kui looduse vallast, nii Eesti kui välismaiste teleseriaalide seast ning nii dokumentaalide kui komöödiate hulgast. Apollo TV töötab ka välismaal olles - ka näiteks Soomes või mujal Euroopas töötav pereliige saab lemmikuid vaadata samal ajal kui ülejäänud pere.

Vanavanemale​

Apollo TV tahab pakkuda kaasahaaravat valikut igas vanuses inimeste jaoks ning lihtsalt kasutatav teenus teeb lemmiksisu kergesti kättesaadavaks ka vanemate inimeste jaoks. Samuti on Apollo TV kaablivaba ning internetisäästlik teleteenus hea alternatiiv nendesse piirkondadesse, kus kaabliühendus puudub –nii vanaema juurde maale kui ka suvekodusse!

Lisaks lastelastega multifilmide nautimisele on vanavanemale mõnusat vaatamist ka üksiolemise ajaks. Nii näiteks on Apollo TV esimene, kes toob 4K telekanali vaatamiseks oma teenusesse. Telekanal LoveNature 4K tekitab ka linnakodus tunde, justkui viibiksid metsiku looduse keskel. Lisaks uutele avastustele on olemas ka armastatud klassikud nii Eestist kui välismaalt – ka „Õnne 13“ ja „Tüdruk nimega Elif“ on nautimiseks just igaühele endale sobivaimal ajal.