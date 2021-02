FOTO: Apollo TV

Suur hulk kodumaist ning eestikeelsete subtiitritega varustatud rahvusvahelist sisu, sõltumatus kaablitest, selge ja arusaadav keskkond ning võimalus samaaegselt kuni kuuel ekraanil teenust kasutada teevad Apollo TV unikaalseks kaablivabaks teleteenuseks Eestis. Miks on just Apollo TV parim lahendus nii liikuva eluviisiga inimeste, perekondade, välismaal elavate eestlaste, loodusnautlejate kui ka rööprähklejate jaoks

Liikuva eluviisiga inimesed​

​Tänapäevane teleteenus peab inimesega kaasas käima, mitte teda elutoa diivanile aheldama. Apollo TV on ideaalne lahendus liikuva eluviisiga inimestele, sest töötab üle õhu igas interneti võrgus. Seega on Apollo TV mugav otsetee eestikeelsete telekanalite, sarjade ja filmideni nii suvekodus aega veetes, sõpradel külas olles kui ka lihtsalt ühest kohast teise liikudes. Apollo TV üheks suurimaks eeliseks on võimalus vaadata rohkem kui 50 lemmik-TV-kanalit kasvõi autos, rongis või taksos.

Perekonnad

Elutoas on teleriekraane ainult üks, aga pereliikmeid ning seega ka vaatamiseelistusi hoopis rohkem? See on tuttav probleem paljude traditsioonilist teleteenust kasutavate perekondade jaoks. Apollo TV ideaalne lahendus just peredele, sest teenust saab kasutada korraga kuus kasutajat kokku kuni kümnel ekraanil – ilma et peaks seintesse auke puurima või mingeid kaableid vedama. Lisaks aitab funktsioon „Lemmikud“ ning selge ja arusaadav keskkond kõigil pereliikmetel oma lemmiksaated kergesti üles leida – lõputu telekavas orienteerumine jääb minevikku.

Välismaal elavad eestlased

​Apollo TV on suurepärane lahendus neile, kes elavad või töötavad väljaspool Eestit, kuid sooviksid samas kodumaist sisu tarbida. Need inimesed vajavad kaasaskantavat teleteenust, mis toimib probleemivabalt erinevates riikides. Apollo TV pakub lihtsat ja mitmes seades kasutatavat teenust - puudutuse kaugusel on nii Eesti filmid kui ka kodumaised telekanalid, ent samas ka rohkelt välismaist sisu. Apollo TV teenusega saab liituda Eestis olles veebis apollo.tv, kasutada saab kõikjal Euroopas.

Loodusnautlejad

​Apollo TV toob esimesena 4K telekanali vaatamiseks oma teenusesse. 4K resolutsiooniga telekanali LoveNature 4K pilt on kontrastem ja realistlikum, tekitades nii kodus, kontoris kui suvilas tunde, nagu viibiksid keset džunglit, kõrgmäestikku või steppi. Ajal, mil reisimine on raskendatud, annab Apollo TV võimaluse seigelda terves laias maailmas, samal ajal turvaliselt kodus olles. 4K telekanalit on võimalik vaadata nutiteleri rakendustes ja tulevikus digiboksis.

Rööprähklejad

Kui põnevat otsesaadet või spordiülekannet vaadates ootamatult telefon helisema hakkab ning tähtis kõne vastu võtta tuleb, ei jää traditsioonilise teleteenuse vaatajail üle muud kui saadet kordusest või järelvaatamisest vaadata. Apollo TV pakub võimalust otsesaateid pausile panna – põnev saade saab jätkuda kohe pärast kõne lõpetamist, tööülesande täitmist või lapsele unejutu lugemist. Lisaks võimaldab Apollo TV teistest kaablivabadest teleteenusest pikemat, kuni 14-päevast järelevaatamist – ideaalne lahendus mitmel rindel tegutsevatele rööprähklejatele!