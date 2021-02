Juba homme saab meie väike Eesti Vabariik 103. aastaseks. Nagu kombeks, pakuvad Eesti telekanalid sel puhul vaatamist nii kodumaiste filmide kullavaramust kui ka Eesti filmitegijate värskemaid linateoseid.

«Sea aasta» (2021)

23. veebruaril kell 22.05 ETVs

«Sea aasta» heidab avara pilgu ühele aastale meie lähiajaloos – aastale 2019, mis tõi eredalt esile Eesti lõhenemise nii poliitilises kui ka põlvkondlikus plaanis. Kuhu me selles tasakaalutus maailmas teel oleme? Kas suudame kaitsta oma maad iseendi vastuoluliste nõudmiste eest? Pooli valimata ja liigsete selgitusteta jutustavad režissöör Raimo Jõerand ja operaator Rein Kotov mõtlemapaneva loo ühe rahva ning riigi jõudmisest tööstusajastu loojanguni, saatjaks helilooja Ardo Ran Varrese värvikas muusika.

«Seltsimees laps» (2018)

24. veebruaril kell 12.00 ETVs

On aasta 1950 Nõukogude Eestis ning stalinlik terroriaparaat töötab täistuuridel. Kuueaastase Leelo silme all arreteeritakse tema koolidirektorist ema. «Kui sa oled hea laps, siis tulen ma varsti tagasi,» on ema viimased sõnad, kui ta püssimeeste vahel ära viiakse. Leelo püüabki kõigest väest hästi käituda, aga ema ei tule ikka koju. Nii sugeneb lapse hinge hirm, et just tema on ema äraviimises süüdi. Mõistmatus aina süveneb, sest «heal» ja «halval» pole sellel segasel ajal justkui enam õiget tähendust. Miks on sinimustvalge ühtäkki keelatud? Kes on rahvavaenlane ja miks hirmus enkaveedeelane ümber nende kodu luusib? Kas pioneer olla on au- või häbiasi? Selles kummalises kahepalgelises maailmas püüab Leelo ema tagasituleku nimel olla võimalikult tubli, kuid satub üha uutesse sekeldustesse ning aina segasem näib seegi, mida hea laps olemine tegelikult tähendab.

Režissöör ja stsenarist Moonika Siimets, põhineb Leelo Tungla raamatul. Filmi saatis edu ka välismaal: erilised tunnustused tulid Berliini, Lõuna-Korea ja Šveitsi filmifestivalidelt.

«Vseviov» (2020)

24. veebruaril kell 17.05 ETVs

Portreefilm Eesti Kunstiakadeemia emeriitprofessorist, tudengite lemmikõppejõust ja rahva poolt armastatud raadiohäälest, kes on suutnud ka kõige kuivemad ajaloosündmused müstiliste lugudena kuulajate hinge valada. Davidi jutustatud ajalugu ongi aja lugu - mõttevool, milles lugu ja aeg põimuvad, näitamaks üksikute hetkede suuremat tähendust. Davidi ümber ja sees voolav aeg ei peatu ka tema sündmusterohkel sünnipäeval, mille vaatajatena lugu loo kaupa kaasa teeme. Režissöör Elen Lotman, produtsent Kristiina Davidjants, tootja Maagiline Masin.

«Supilinna salaselts» (2015)

24. veebruaril kell 09.00 ETV2s, 16.00 ETV+ kanalil ja 16.35 TV3s

Seiklusliku koguperefilmi tegevustik leiab aset suvises Tartus. Mari, Sadu, Olav ja Anton on neli Supilinna last, kelle rõõmus argipäev pööratakse pea peale, kui nende kodulinna tabab salapärane mürgitus, mis pooled linna täiskasvanud lasteks muudab. Lastel on lahenduse leidmiseks aega vaid 48 tundi. Algab peadpööritav seiklus, mis viib lapsed kõige ootamatumatesse paikadesse nii maa peal kui ka maa all. Tänase kodulinna kõrval õpivad nad tundma ühte teist, aastatetagust Tartut, teejuhiks Mari vanaisa käest saadud märkmik salapäraste vihjetega. «Supilinna Salaselts» on armastatud lastekirjaniku Mika Keräneni ülipopulaarsetel lasteraamatutel põhinev kogupereseiklus, kus vanemad ja lapsed rollid ära vahetavad. Lavastaja Margus Paju.

«Sipsik» (2020)

24. veebruaril kell 16.30 ETV2s

Eesti lastekirjanduse üks armastatumaid kangelasi, kaltsunukk Sipsik, on saanud oma filmi, täis muusikat, seiklusi ja tõelisi tundeid. See on lugu väga erilisest ja üliarmsast elusast nukust ning õe ja venna armastusest, mis peab vastu ka kõige suurematele katsumustele. Eno Raua ja Edgar Valteri loodud vahva raamatutegelane, kellega tänaste laste emad-isad on suureks kasvanud, sümboliseerib lapsele omast siirust, uudishimu maailma vastu, vallatut meelt, kõikevõitvat sõprust ja universaalset armastust. Film on kirjeldustõlkega.

«Laulev revolutsioon» (2006)

24. veebruaril kell 20.00 ETV2s

Empaatiaga jutustatud dokumentaalfilm Eesti taasiseseisvumise protsessist. Film võtab ühelt poolt kokku eestlaste dramaatilise ajaloo ja tõuseb teiselt poolt hümniks meie kultuurile. Lugu inimkonna püüdlusest vabaduse ja enesemääramise õiguse poole. Kogu rahvuse ja tavaliste inimeste lugu, kes ei kaotanud lootust kõigi okupatsiooniaastate kestel ning kelle sügaval hoitud rahvustunne aitas Nõukogude impeeriumi lammutada. Filmi autorid näevad laulvas revolutsioonis Euroopa ajaloo pöördepunkti. Jutustaja Linda Hunt. Režissöörid James Tusty ja Maureen Castle Tusty, operaatorid Miguelangel Aponte-Rios ja Jeremy Leach, monteerija Michael Majoros, muusika John Kusiak, produtsendid James Tusty ja Maureen Castle Tusty ning kaasprodutsendid Piret Tibbo-Hudgins, Artur Talvik ja Bestor Cram.

«Georg» (2007)

24. veebruaril kell 21.00 ETV+ kanalil

Tõsielufaktidel põhinev lugu eesti nimekaima ja armastatuima laulja Georg Otsa (1920-1975) saatusest, tema kunstniku- ning eraelust. Erakordse andega laulja jäi maailma ooperilavadel tundmatuks. Peale Eesti tundis ja armastas teda vaid Venemaa ning Soome publik. Aeg oli selline. Nõukogude süsteem oli oma talentide suhtes kiivas. Film jutustab laulja loo, kõneleb tema saatusest, mida vormisid keerulised ja muutlikud aastad. Film räägib ka armastusest, intriigidest ja perekonnast. Nimiosas Marko Matvere. Teistes osades Anastasia Makejeva, Renars Kaupers, Elle Kull, Tõnu Kark, Mirtel Pohla ja Karin Touart. Stsenaristid Aleksandr Borodjanski ja Mati Põldre, režissöör Peeter Simm.

«Ohtlikud kurvid»

24. veebruaril kell 08.05 ETV+ kanalil

«Ohtlikud kurvid» on Tallinna Kinostuudio ja «Mosfilmi» koostöös valminud film. Tegu on komöödia «Vallatud kurvid» mõningate sisuliste muudatustega panoraamvariandiga, mis oli Nõukogude Liidus ja ühtlasi kogu maailmas esimene panoraamfilm. Tudengi ja mootorisportlase Marika ning temaga äravahetamiseni sarnase kaksikõe baleriin Elleni lõbusad ja dramaatilised seiklused Pirita-Kose-Kloostrimetsa ringrajal toimuvate võistluste taustal. Marikal on võimalus teha oma valik erineva eetilise tasemega sportlaste, oma treeningukaaslaste seas. Senistest saavutustest upsakaks muutunud Rauli liigne enekindlus saab ränga hoobi, kui oma järjekordses võidus kindel olles, osutub ta hoopis kaksikõdede poolt ninapidiveetuks. Filmis mängivad Terje Luik, Eve Kivi, Rein Aren, Jaanus Orgulas, Peeter Šmakov (Kard) jt. Lavastajad Juli Kun ja Kaljo Kiisk.

«Tuulte tahtud maa» (2018)

24. veebruaril kell 11.00 ETV+ kanalil

Joosep Matjuse film Eestimaa metsikust loodusest, kus vaataja ees avanevad meie kodumaa eriilmelised maastikud koos metsloomade ja tuhandete läbirändavate linnuparvedega. Kordumatud ja unenäolised vaated teevad kummarduse Eestimaa loodusele. Läbi looduse avanevad meie mineviku püüdlused ja meie iseloom, mida maastikud on tuhandete aastate jooksul hoidnud ning tahunud. Režissöör Joosep Matjus, operaatorid Joosep Matjus, Atte Henriksson, Jan Henriksson. Produtsendid Riho Västrik ja Katri Rannastu.

«Salmonid. 25 aastat hiljem» (2020)

24. veebruaril kell 20.00 Kanal 2s

Kodumaise komöödia tele-esilinastus! Perekond Salmonid on Eestit valitsenud viimased veerand sajandit, nii kaudselt kui otseselt. Rikkusest on saanud jõukus ja saavutustest võim. Perepea Ella Salmon (Ita Ever) on olnud isegi president! Kuid sellestki jääb väheks. Salmonid on otsustanud end suurte tähtedega ajalukku kirjutada, tuues Venemaa valduses oleva presidendi ametiraha tagasi Eestisse. Õilis, kuid omakasupüüdlik plaan satub aga ootamatult ohtu ning Salmonitel tuleb leida lahendus, kuidas pöörasest olukorrast võitjana väljuda. «Salmonid» oli Eesti esimene teleseriaal, mis aastatel 1993–1995 näitas humoorikalt, milline on eliidi ehk rikaste elu väikeses Eestis. Veerand sajandiga on palju muutunud ja nüüd on just õige aeg vaadata, mis on Salmonitest tänaseks saanud. Lavastas Toomas Kirss.

«1944» (2015)

24. veebruaril kell 14.20 TV3s

Elmo Nüganeni mängufilm «1944» käsitleb 1944. aasta sõjasündmusi Eestis. Tegevus hargneb Sinimägede lahingutest juulis kuni Sõrve sääre vallutamiseni Punaarmee poolt novembri lõpus. Sõda näidatakse mõlema osapoole – Saksa armees ja Punaväes sõdivate eestlaste silme läbi. Valikuid tuleb langetada mitte ainult sõduritel, vaid ka nende lähedastel. Režissöör Elmo Nüganen, stsenarist Leo Kunnas. Osades Kristjan Üksküla, Kaspar Velberg, Maiken Schmidt, Hendrik Kalmet, Karl-Andreas Kalmet, Priit Pius, Märt Pius, Hendrik Toompere juunior, Gert Raudsep, Mait Malmsten, Peeter Tammearu, Ain Mäeots, Rain Simmul, Kristjan Sarv, Ivo Uukkivi, Andero Ermel jt.

«Nimed marmortahvlil» (2002)

24. veebruaril kell 21.30 TV3s