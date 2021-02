VIDEO ⟩ Kanal 2 huumorisaadet «Teletop» vürtsitavad tuntud Eesti inimeste «pirnid»

Saadet juhib aga kohe kindlasti Mart Normet, kes on seni telesaateid ja suuri projekte juhtinud kaadri tagant. «Teletopi» toimetajateks on Postimehe uudistetoimetaja Ave Lepik, kel nagu Juurel, Ojal ja Normetilgi on aastatepikkune kogemus «Ärapanija» valmistamisel. Kaasa lööb ka Mart Siilivask, kes on huumoriportaali Lugejakiri.ee autor.