TREILER ⟩ Kate Winsletist saab HBO uues mõrvasarjas «Õnne 13» tegelase nimekaim

Inglise näitlejanna kehastab 18. aprillil esilinastuvas 7-osalises minisarjas ameerikla politseiuurijat, kes hakkab ajama vaikse Pennsylvania linnakese tragöödiat. Uurimise käik keerutab naise hinges pinnale süngeid minevikusaladusi, millega on keeruline silmitsi seista.

Sarjas kannab Winsleti tegelaskuju nime Mare Sheehan – eesnimi, mis on eestlastelegi armas ning tuntud meie omagi hittseriaalist «Õnne 13», kuid USAs kahtlemata haruldane. Sõna «mare» tähistab inglise keeles mära ehk emast hobust, nimena on see aga kasutusel ka kui iiripärane variatsioon traditsioonilisest nimest Mary.