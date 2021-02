TREILER ⟩ Viktor Tsoi kirstu retk ehk film, mille muusiku poeg tahab Venemaal ära keelata

Roki-iidoli surm liiklusavariis on vapustus kõigile, sealhulgas ka bussijuhile, kes oli avarii üks osapooltest. Aga just temale tehakse ülesandeks transportida laulja surnukeha Lätist Leningradi. Sellel mitmepäevasel teekonnal on surnu saatjateks kirju seltskond: lahkunu naine oma uue elukaaslasega, armuke, pisike poeg, produtsent ja fotograaf, kes on ühtlasi iidoli ande suur austaja. See on teekond kirstuga, mida ümbritsevad armastus ja armukadedus, ahnus ning ambitsioonid.