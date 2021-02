TREILER ⟩ Marii Karelli uuriv saade «Laser» alustab hooaega elust uljas EKRE mullis

Telesaade võtab uurimise alla viisid, kuidas on viimastel aastatel Eestis levinud konservatiivsed vaated, mis tõid võimule nüüdseks sealt maha võetud erakonna. Erilise tähelepanu all on populism, nn alternatiivsed meediakanalid ja sotsiaalmeedia, mille abil suudeti mobiliseerida suured hulgad valijaid,

«Ühelt poolt on imetlusväärne, kui võimsa meediaimpeeriumi on EKRE suutnud püsti panna, teisalt on see ka hirmutav. Ühiskond on lõhestunud ja oma seisukohtade kaitsmisel minnakse vägivallani välja – esineb nii ähvardamist, mõnitamist kui ka küberkiusu,» seisab saate tutvustuses.