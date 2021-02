54-aastane filmitäht käis külas näitleja Dax Sherpardi podcastis ning pihtis, et kuigi lavastaja Robert Rodriguez ja ekraanipartner Antonio Banderas olid tema vastu igati lugupidavad ja hoolitsevad, siis jättis kirgliku linaloo kuulsa seksistseeni võte tema hinge siiski valusa jälje, vahendab People .

Peamiseks põhjuseks oli asjaolu, et näitlejannat ei hoiatatud, et filmis on seksistseen, milles ta osalema peab. Sügavalt katoliikliku noore naisena nõudis stseenis osalemine temalt suuremat pingutust, kui ehk mõnelt vabameelsemalt näitlejalt: «Kui jõudis kätte hetk filmima asuda, hakkasin nutma. Olin hirmul ega teadnud, kas saan sellega hakkama,» rääkis Hayek.