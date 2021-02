Hollywoodis on käärimas uus võimu kuritarvitamise skandaal, mille keskmes 90ndate menuseriaal «Vampiiritapja Buffy»: terve rida näitlejaid on otsustanud paljastada sarja looja Joss Whedoni avalikkusele seninägemata pale.

Carpenter avalikustas oma loo Twitteri-postituses, milles kirjeldab väidetava võimu kuritarvitamise üksikasju: «Jossi puhul on tavaline, et ta on igapäevaselt julm. Tema tõttu valitses võtteplatsil pidevalt vaenulik ja mürgine töökeskkond ning seda alates tema karjääri päris algusaegadest peale. Tean seda, kuna olen seda omal nahal kogenud – korduvalt.»