FILMIFAKT ⟩ Tarzani rolliks muskleid pumpava Rootsi staari dieet võtab pisara silma

Sellest on möödas palju aastaid, kui Tarzan (Alexander Skarsgård) jättis Aafrika džunglid seljataha, et elada peenemat elu John Clayton III ehk Lord Greystoke’ina koos armastatud naise Jane’iga (Margot Robbie). Nüüd kutsutakse ta tagasi Kongosse parlamendi ärisaadikuks, kuid ta ei tea, et ta on vaid tühipaljas ettur surmavas ahnuse- ja kättemaksuskeemis, mille taga seisab belglasest kapten Leon Rom (Christoph Waltz). Kuid mõrvarliku vandenõu planeerijatel pole aimugi, mille nad kohe valla päästavad.