Mis seob Tallinna ja «50 halli varjundit»? Vastus on: noor inglise inglise näitleja Aaron Taylor-Johnson, kes astus üles Eestis filmitud «Tenetis» ning on abielus erootilise saaga esimese filmi lavastajaga. Koos moodustavad nad erakordse paarikese, kelle romanss süstib usku armastusse, mis vanust ei küsi.

Nimelt on muu hulgas ka sellistes suurfilmides nagu «Tasujad», «Kick-Ass» ja «Godzilla» mänginud 30-aastane tõusev täht oma abikaasa Sam Taylor-Johnsonist lausa 23 aastat noorem. Paar abiellus aastal 2012, mil näitleja oli alles 22-aastane ning naine 45. Neil on kaks ühist tütart ning mees on kasuisaks ka oma kaasa eelmisest abielust pärit kahele lapsele.

Sam Taylor-Wood ja Aaron Johnson aastal 2009 filmi «Nowhere Boy» esilinastusel Londoni filmifestivalil FOTO: Joel Ryan/SCANPIX

Kuidas nad kohtusid?

Tulevased abikaasad tõi omavahel kokku John Lennoni noorusest rääkiv mängufilm «Nowhere Boy» (2009), milles toona kodanikunime Aaron Johnson kandnud hurmur nimitegelast kehastas. Tegu oli Londoni kunstiringkondades tuntud Samantha Taylor-Woodi debüütfilmiga. Oma esimese fotonäituse tõi tulevane filmilavastaja avalikkuse ette juba varastel 1990ndatel, mil tema kaugema tuleviku kallim alles kõndima õppis.

Kuigi paar on professionaalsuse huvides eitanud, et armulugu sai alguse juba võtteplatsil, siis arvatavasti see nõnda siiski oli – lummatud armastajad olid juba filmi esilinastusel teineteise külge kui liimitud.

Hiljem on paar koos töötanud teisegi filmi peal, milleks oli «A Million Little Pieces». Psühholoogilises draamas leiab muu hulgas aset seksistseen, mida paar palju intervjuudes on lahanud.

Vaatamata hiiglaslikule vanusevahele on Taylor-Johnsonite abielu vastu pidanud juba 8 aastat ning nende suhe näib igati harmooniline. Mõnevõrra mängib siin ehk rolli ka paari rahumeelne elustiil: naine on pühendunud joogale ja meditatsioonile, millega ta hakkas tegelema pärast seda, kui oli kaks korda suutnud vähi seljatada (90ndatel kõhuvähi ning aastal 2000 rinnavähi).