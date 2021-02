Sacha Baron Cohen filmis «000: Idioodist agent ehk vennad Grimsbyd» (The Brothers Grimsby, 2016)

Viis aastat tagasi kinodesse jõudnud jabur spioonikomöödia «000: Idioodist agent ehk vennad Grimsbyd» (The Brothers Grimsby, 2016) söövitas kinosõprade mällu filmistseeni, mis oli nii pööraselt rõve, et siiani tekib küsimus – kuidas see ometi ekraanile jõudis?