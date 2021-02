Epic Drama kanalil alustab uus tõsielust inspireeritud sari “Manhattan“

Selle kahest hooajast koosneva tõsielulistest sündmustest inspireeritud sarja keskmes on Manhattani projekti sünd – siin on segatud reaalsust fiktsiooniga. Pärast rünnakut Pearl Harborile oli president Rooseveltil vaja relva, mis ei esindaks ainult Ameerika Ühendriikide sõjalist vägevust, vaid suudaks ühtlasi sõja lõpetada. Selleks relvaks sai tuumapomm, mida arendati aastatel 1943–1944 ja mille kallal töötasid riigi teravaimad mõistused, hoides projekti samal ajal saladuses.

John Benjamin Hickey („Hea naine“) mängib Frank Winterit, kogenud füüsikut, kes oli üks projekti juhtidest. Näitleja sõnul usub tema tegelaskuju, et ta tegutseb ülla eesmärgi nimel: neil on vaja luua parem pomm, et aidata sõda lõpetada. Ta peab hoidma teadmatuses isegi oma naist, kellega nad on olnud abielus rohkem kui 20 aastat, mille vältel ei ole nende vahel olnud ühtegi saladust. Winteri abikaasat mängib „Kuuendast meelest“ tuntuks saanud Olivia Williams, kes kirjeldab olukorda kui „õhtusööke, mis peavad nüüdsest mööduma vaikuses“. Naine usub, et ta suudab elada salatseva abikaasaga, kuid väljakutse osutub liiga keeruliseks.