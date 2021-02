Ajakirjanik Eeva Esse norib sel kevadhooajal tüli rumalusega – seda uues ühiskonnakriitilises ajakirjandussaates «ESSE». Alates 2. märtsist on igal teisipäeval kell 20.00 saates «ESSE» luubi all ühiskonda kõnetavad või lõhestavad teemad. Igas saates käsitletakse ühte hetkel põletavat teemat, selgitatakse taustu, heidetakse valgust asjade varjatud külgedele, intervjueeritakse saate teemal olulisi inimesi. Saate produtsent on Tuuli Roosma.