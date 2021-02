KLÕPS ⟩ Pedro Pascal rõõmustab väikevenna soovahetuse üle: mu õde, mu arm!

Ajakirja kaanelugu on Lux Pascali ametlik nn kapist välja tulek, milles ta jagab oma soolist transitsiooniteekonda. Mullu juulikuus hormooniasendusega alustanud Lux asus äsja õppima näitlemist kuulsas New Yorgi Juilliardi lavakunstikoolis. «Minu pere jaoks tuli kõik väga loomulikult – nad oleks nagu teadnud, et see ühel hetkel juhtub,» pihib Pascal intervjuus, et pere toetusest tal puudust tunda pole tulnud. Iseäranis toob ta esile vend Pascali: «Tal on minu väljatulekul suur roll, ta on olnud mulle teejuhiks. Ta oli üks esimesi, kes ulatas abikäe ja aitas mul samm-sammult oma identiteeti kujundada.»