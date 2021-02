TERAV KLIPP ⟩ Johnny Deppi kuulus 90ndate filmiroll läks noorele näitlejale üle

Reklaamis kehastab Hollywoodi hetke üks nimekamaid noori staare, prantsuse juurtega newyorklane Chalamet Johnny Deppi poolt kuulsaks mängitud tegelaskuju teismelist poega, keda kimbutavad isalt «geenidega» kaasa saadud füüsilised eripärad: salati lõikumises on nukra olemisega poiss meister, aga palli mängida või autoga sõita on keerulisevõitu. Paistab, et Käärkäe perel läheb aastal 2021 päris hästi, sest noormehele ostetakse tutikas Cadillac Lyriq elektriauto, millel on hääljuhtimisfunktsioon. Reklaamis astub algses filmis Käärkäe armastatut mänginud ja nüüd tema lapse emana üles Winona Ryder.