FILMIÕHTUD ⟩ Üks film päevas: mida põnevat pakub sel nädalal vaatamiseks Kanal 2?

Esmaspäev 22.00: «Turvamaja»

Pingeline põnevik endisest CIA tippagendist Frostist (Denzel Washington), kes läks vaenlase poolele üle ja jäi sellest hetkest tabamatuks. Nüüd ilmub ta ootamatult välja Lõuna-Aafrikas ja annab end vabatahtlikult üles. Põgenik toimetatakse CIA turvamajja, kuid siis ründavad seda tipptasemel palgasõdurid. Frostil õnnestub koos algaja agendiga (Ryan Reynolds) põgeneda, kuid oma elu päästmiseks peavad nad välja selgitama, kes ja miks nende surma soovib.

Teisipäev 22.30: «Läbi tule ja vee»

Western-märul! Pärast oma ema surma on töötu ja lahutatud Toby Howard (Chris Pine) kaotamas oma kodu pangale. Kui ta vanem vend Tanner Howard (Ben Foster) vanglast välja pääseb, asuvad vennad pangakontoreid röövima, et maksta pangalaenu isakodu päästmiseks. Samal ajal üritavad Texase korravalvur Marcus Hamilton (Jeff Bridges) ja tema adjutant Albert Parker ennetada varaste järgmist sammu. Film ei sobi alaealistele.

Kolmapäev 22.00: «Talvemuinasjutt»

Fantastiline seiklusdraama! New Yorgi murdvaras (Colin Farrell) armub neidu, kes ta käte vahel sureb. Kui mees saab teada, et tal on võime uuesti sündida, asub ta ohtlikule teekonnale armastatut päästma.

Neljapäev 22.00: «Arukas blondiin?!»

Hittkomöödia supertibi Elle'ist (Reese Witherspoon), kes püüab tõestada esmapilgul võimatut – et ta polegi ajudeta blondiin. Suurema osa ajast ilusalongides veetev ja roosasid kostüüme jumaldav Elle elab täisväärtuslikku beibeelu, mille tipphetkeks on osalemine Ricky Martini videos. Kui tema poiss ta aga liigse «blondilikkuse» pärast maha jätab, otsustab tüdruk iga hinna eest oma tõsiseltvõetavust tõestada ja astub Harvardi ülikooli õigusteaduskonda. Kaastudengitele tundub, et nende juurde on saabunud elusuuruses Barbie-nukk, aga nad ei tea veel, milleks Elle tegelikult võimeline on!

Reede 20.00: «Valentinipäev»

Paljude staaridega (Julia Roberts, Anne Hathaway, Jennifer Garner) romantiline komöödia aasta kõige romantilisemast päevast. Siia mahuvad nii abieluettepanek, üle andmata jäänud lilled, fiaskoga lõppenud üllatus, halenaljakad eksitused, õilsad kavatsused ja palju muudki, mis armastuse ja romantikaga kaasas käivad. Filmi lavastas Garry Marshall, kelle käe all on valminud ka megahitid «Kaunis naine», «Põgenev pruut» ja «Printsessi päevikud» .

Laupäev 22.35: «Viharavi»

Pöörane komöödia sellest, kui ähmane võib olla piir ravija ja ravitava vahel. Pärast kontrolli alt väljunud arusaamatust reisilennuki pardal määratakse häbelikule Dave'le (Adam Sandler) kohtu poolt 20 tundi kohustuslikku viharavi dr. Rydelli (Jack Nicholson) käe all. Viimase ebaharilikud meetodid tekitavad aga Dave'is tunde, et tegelikult vajaks ravi hoopis doktor ise, kelle seletamatud raevuhood ajavad hirmu peale! Rydell kolib tema juurde koju, magab samas voodis ning teeb igal võimalusel ühemõttelisi märkusi Dave'i pruudi aadressil. Dave peab valima, kas pugeda tagasi oma urgu või kordki elus end kokku võtta ja enda eest seista.

Pühapäev 20.05: «Jason Bourne»