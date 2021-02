TAGASI EKRAANIL ⟩ Komöödiasari «Alo» alustab teise hooaja võtetega, uued osad juba kevadel

Elisa sisuhankejuht Toomas Ili tõdeb, et väga head komöödiasarja on keeruline luua, kuid igaks teekonnaks ei pea ilmtingimata ratast leiutama. ««Alo», kui end juba hästi tõestanud ning vaatajate südamesse pugenud komöödiasari, on suurepäraseks täienduseks Elisa originaalsarjade rivis. Meil on hea meel, et Kanal 2 ja Point tulid meiega kaasa, et taaselustada üks kohaliku telemaastiku säravamaid ja oodatumaid pärle».

Kanal 2 kommunikatsiooni- ja turundusjuht Mari-Liis Veskus sõnas, et suur rõõm on teha midagi, millel on korraga nii kriitikute kui ka auditooriumi üksmeelne heakskiit. «Eesti esimesel mockumentary stiilis huumoriseriaalil «Alo» see ka vaieldamatult on ning meil on hea meel, et televaatajate poolt väga soojalt vastu võetud ja ka Eesti filmi- ja teleauhindadel edukas olnud teleseriaal «Alo» saab nüüd teise hooaja,» sõnas Veskus. «Kanal 2 ja Elisa jaoks on selline koostööprojekt küll esimene pääsuke, kuid näeme selles suurt perspektiivi. Kodumaiseid suureeelarvelisi projekte saab tulevikus kindlasti enam sündida just tänu sellisele suurepärasele koostööle.»