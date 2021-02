Ühe Taani kuulsaima filmitegija Thomas Vinterbergi auhinnatud draama mängib teooriaga selle kohta, et inimestel on õnnest puudu vaid tilgake alkoholi veres – et inimesed sünnivad siia ilma n-ö alkodefitsiidiga, mis ei luba neil täisväärtuslikult elada. Martin (Mikkelsen) ja tema kolm sõpra, kes kõik on väsinud kooliõpetajad, alustavad sellest ideest lummatuna eksperimenti, et saavutada pidevalt väike ja kontrollitud joobeseisund terveks päevaks. Kui Churchill võitis II maailmasõja raskes akoholiuimas, kes teab, mida võiksid paar tilka teha neile ja nende õpilastele? Algsed tulemused on positiivsed ja õpetajate väike projekt muutub tõeliseks akadeemiliseks uurimuseks. Siis tuleb aga tagasilöök: mõned osalejad näevad võimalust edasiseks arenguks, teised aga sõidavad rööbastelt maha.