TREILER ⟩ Viggo Mortensen elab uues filmis välja isiklikku tragöödiat

62-aastane Mortensen, kes on uue filmi ise nii kirjutanud kui ka lavastanud ning astub üles ka draama peaosas, ammutas loo sisu isiklikest kogemustest dementsusega – näitleja kaotas vanadustõvele mõlemad oma vanemad, kes surid kõigest kaheaastase vahega vahendab Fox News .

«Minu perekonnas esineb palju dementsust, olen seda aastate jooksul korduvalt näinud, ka hooldaja vaatevinklist. See aitas mul tegelaskujusid kirjutada ja nende suhteid teistega kujutada,» on Mortensen rääkinud. Näitleja sõnas, et osad stseenid ja dialoogifragmendid pärinevad tema enda elust.