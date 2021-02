RETRO ⟩ Noore Jane Seymouri teekond Bondi-filmi võttele kujunes omaette märuliks

«Ma saabusin New Orleansi, et James Bondi filmis mängida ja sattusin päise päeva ajal röövimise ohvriks,» meenutas täna 69-aastane Seymour helgelt. «Kell oli neli päeval ja see juhtus keset Bourboni tänavat (New Orleansi üks peatänavaid – toim.),» lisas ta.

«Kui püüdsin Jamaica lennule saada, võeti mind kinni ja öeldi, et mul pole üle piiri lendamise viisat. Kuna teadsin, et mul on USA tööviisa, siis olin noor ja rumal ning teatasin, et «See on totrus!» ja tõmbasin endale pahanduse kaela. Mind tõmmati viivitamatult eraldi uurimistuppa ning järgnes põhjalik küsitlemine, mille peale ma nutma hakkasin ja kuulutasin, et kui neile James Bond meeldib, siis lasku mind parem lennukile, sest kui ma sinna ei saa, siis mingit filmi ei tule,» meenutas endine Bondi-tüdruk. «See toimis ja mulle öeldi, et ma rohkem nii ei teeks. Loomulikult pidin ma enne ka tõestama, et ma tõesti filmis mängin, mispeale näitasin neile oma kostüüme, mis mu pagasis olid.»