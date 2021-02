«Jurassic Parki» staar Sam Neill kaitseb filmi: kas tõesti nii halb?

Collider küsis filmiveteranilt, kuidas ta kriitikasse suhtub ning sai vastuseks, et näitleja meelest oli see stseen just päris lahe («Pretty cool!»). «Rääkisin täna just kellegagi, kes ütles mulle, et talle just meeldis kolmas film ja et sellele tehakse ülekohut. Tänasin teda. Tõsi, filmi viimased 10 minutit on liiga rutakad ja lihtsakoelised, aga kuni selle hetkeni on see ikka kuradima hea!» kaitseb Neill intervjuus oma filmi. Näitleja märkis, et sai alles kolmandaks filmiks oma karakterist lõplikult aru ning suutis teda tänu sellele palju paremini mängida. «Üritasin kaks filmi aru saada, kuidas kehastada Kaabuga Meest. See on miski, mis tuleb Harrison Fordil väga loomulikult välja, aga mitte minul. Ka Chris Pratt on välja nuputanud, mismoodi olla Kaabuga Mees – see roll nõuab päris palju süvenemist ja see on lausa oskus omaette. Sa ei mängi vaid üht tegelast, vaid sul on vaja tervet «tööriistakasti», et olla seda tüüpi action-kangelane. Soovin, et oleksin seda varem teadnud,» pihtis näitleja.