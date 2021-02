KINOD LAHTI ⟩ 7 põnevat ekraaniseiklust, mida tasub kinosaali vaatama minna

«Koletisekütt»

Meie maailma taga on üks teine maailm, kus ohtlikud ja võimsad koletised valitsevad oma valdusi surmatoova raevuga. Kui leitnant Artemis (Milla Jovovich) ja tema eliitüksus viiakse läbi portaali meie maailmast uude maailma, ootab neid elu suurim šokk. Vapper leitnant, kes püüab meeleheitlikult koju saada, kohtab salapärast kütti (Tony Jaa), kelle unikaalsed oskused on tal aidanud selles vaenulikus maailmas elus püsida. Koletiste lakkamatute hirmuäratavate rünnakute palgel ühendavad sõdalased jõud, et neile vastu hakata ja üheskoos koju jõuda. Põhineb ülemaailmsel videomängude sarjal «Koletisekütt».

«Saatuslik naine»

Eduka spordiagendi Derricki (Michael Ealy) täiuslik elu saab metsiku üheöösuhte järel läbi. Nimelt osutub seksikas ja salapärane naine, kelle nimel ta kõigega riskis, sihikindlaks politseiuurijaks (Hilary Swank), kes ta oma uusimasse juurdlusesse segab. Üritades meeleheitlikult toimuvas selgust saada, langeb Derrick aina sügavamale naise lõksu ja seab nii ohtu oma pere, karjääri ja isegi elu. «Saatuslik naine» on pingeline psühholoogiline põnevik ja ettearvamatu kassi-hiire mäng, kus üks viga võib elu muuta.

«Põgene»

Öeldakse, et emaarmastuse eest ei pääse kuskile, kuid Chloe jaoks pole see lohutus, vaid oht. Chloe (uustulnuk Kiera Allen) ja tema ema Diane'i (Sarah Paulson) omavahelises suhtes on midagi ebaloomulikku ja lausa pahaendelist. Diane kasvatas oma tütart täielikus eraldatuses, kontrollides sünnist saadik iga tema liigutust, ja Chloe hakkab mõnest saladusest alles nüüd aru saama.

«Tunnel»

Tsisternauto rammib tunnelit jääkülmades Norra mägedes ning jõuluks koju teel olnud pered, teismelised lapsed ja turistid jäävad jõhkralt pimedusse lõksu. Väljas möllab lumetorm ja esimesed abistajad näevad tõsist vaeva, et õnnetusekohani jõuda. Aeg aga tiksub ning kui vigastatud tanker korraga leekidesse lahvatab, läheb olukord käest ära. Norra tunnelites läheb käiku enese-päästmise printsiip: kui juhtub katastroof, on igaüks vaid enda eest väljas.

«Laululind»

Hirmuäratavas trilleris «Laululind» on COVID-23 viirus muteerunud ja maailm on juba neljandat aastat karantiinis. Haigestunud ameeriklased sunnitakse kodudest lahkuma ja viiakse K-tsooni karantiinilaagritesse, kust pole mingit pääsu, kuigi mõned vaprad püüavad rõhumisele vastu hakata. Selle düstoopilise olukorra keskel leiab kartmatu kuller Nico (KJ Apa), kellel on surmava haigusetekitaja vastu immuunsus, lootuse ja armastuse Saraga (Sofia Carson), kuigi karantiini tõttu on neil füüsiline kontakt keelatud. Kui tekib kahtlus, et Sara on nakatunud, tormab Nico meeleheitlikult mööda tühju Los Angelese tänavaid, et leida ainsat asja, mis Sarat vangistusest või veelgi hullemast päästaks.