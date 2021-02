NOMINENDID ⟩ «Tenet» läks loosi! Vaata, kes kandideerivad tänavustele Kuldgloobustele

Kõikide kategooriate peale kokku pälvis ülekaalukalt enim nominatsioone Netflix ning selle filmid «Mank» ja «The Trial of the Chicago 7» ning seriaal «The Crown».

Vaata kõiki nominatsioone koos detailse infoga Kuldgloobuste kodulehelt.

TELE

Parim sarjanäitleja (muusikal/komöödia):

Don Cheadle «Black Monday»

Nicholas Hoult «The Great»

Eugene Levy «Schitt's Creek»

Jason Sudekis «Ted Lasso»

Ramy Youssef «Ramy»

Parim sarjanäitlejanna (muusikal/komöödia):

Lily Collins «Emily in Paris»

Kaley Cuoco «The Flight Attendant»

Elle Fanning «The Great»

Jane Levy «Zoey's Extraordinary Playlist»

Catherine O'Hara «Schitts Creek»

Parim sarjanäitleja (draama):

Jason Bateman «Ozark»

Josh O'Connor «The Crown»

Bob Odenkirk «Better Call Saul»

Al Pacino «Hunters»

Matthew Rhys «Perry Mason»

Parim sarjanäitlejanna (draama):

Olivia Colman «The Crown»

Jodie Comer «Killing Eve»

Emma Corrin «The Crown»

Laura Linney «Ozark»

Sarah Paulson «Ratched»

Parim näitleja (telefilm või lühisari):

Bryan Cranston «Your Honor»

Jeff Daniels «The Comey Rule»

Hugh Grant «The Undoing»

Mark Ruffalo «I Know This Much is True»

Ethan Hawke «The Good Lord Bird»

Parim näitlejanna (telefilm või lühisari):

Cate Blanchett «Mrs. America»

Daisy Edgar-Jones «Normal People»

Shira Haas «Unorthodox»

Nicole Kidman «The Undoing»

Anya Taylor-Joy «The Queen's Gambit»

Parim näitlejanna (seriaal, telefilm või lühisari):

Helena Bonham Carter «The Crown»

Julia Garner «Ozark»

Annie Murphy «Schitt's Creek»

Cynthia Nixon «Ratched»

Parim näitleja (seriaal, telefilm või lühisari):

John Boyega «Small Axe»

Brendan Gleeson «The Comey Rule»

Daniel Levy «Schitt's Creek»

Jim Parsons «Hollywood»

Donald Southerland «The Undoing»

Parim seriaal (draama):

«The Crown»

«Lovecraft Country»

«The Mandalorian»

«Ozark»

«Ratched»

Parim seriaal (komöödia):

«Emily in Paris»

«The Flight Attendant»

«Schitt's Creek»

«The Great»

«Ted Lasso»

Parim telefilm või lühisari:

«Normal People»

«The Queen's Gambit»

«Small Axe»

«The Undoing»

«Unorthodox»

FILM

Parim film (muusikal/komöödia):

«Borat Subsequent Moviefilm»

«Hamilton»

«Music»

«Palm Springs»

«The Prom»

Parim film (draama):

«The Father»

«Mank»

«Nomadland»

«Promising Young Woman»

«The Trial of the Chicago 7»

Parim võõrkeelne film:

«Another Round» (Taani)

«La Llorona» (Guatemala, Prantsusmaa)

«The Life Ahead» (Itaalia)

«Minari» (USA)

«Two of Us» (Prantsusmaa, USA)

Parim stsenaarium:

Emerald Fennell «Promising Young Woman»

Jack Fincher «Mank»

Aaron Sorkin «The Trial of the Chicago 7»

Florian Zeller, Christopher Hampton «The Father»

Chloe Zhao «Nomadland»

Parim originaallaul:

«Fight for You» («Judas and the Black Messiah»)

«Hear My Voice» («The Trial of the Chicago 7»)

«IO SI (Seen)» («The Life Ahead»)

«Speak Now» («One Night in Miami»)

«Tigers & Tweed» («The United States vs. Billie Holiday»)

Parim meeskõrvalosa:

Sacha Baron Cohen «The Trial of the Chicago 7»