FILMIFAKT ⟩ Kuidas sattus Angelina Jolie kasahhist režissööri märulisse?

Raju põnevusmärul noormehest (James McAvoy), kes laseb ohtlikult seksikal Foxil (Angelina Jolie) end salapärasesse Vennaskonda värvata. Seal hakatakse temast professionaalset tapjat koolitama. Saades teada, et ta isa on mõrvatud, otsustab James süüdlase leida ning kätte maksta. Paraku avastab ta peagi, et kõik polegi päris nii nagu paistab ja et ainult tema ise kontrollib oma saatust. Filmis teevad kaasa ka Morgan Freeman, Chris Pratt jt.