FILMIFAKT ⟩ Kas Russell Crowe oli Robin Hoodi rolli jaoks juba natuke vanavõitu?

USA ja Ühendkuningriikide koostöös valminud hiiglasliku 200 miljoni dollarilise eelarvega filmi nimiosas, ammukütt Robin Hoodi rollis astub üles tänaseks 56-aastane Russell Crowe. Kuigi «Gladiaatori» staaril on kangelase rolliks vunki küllaga, siis ei meeldinud filmipublikule sugugi, et brittide rahvuskangelane emakeelt aktsendiga räägib (ehkki ka ameeriklane Kevin Costner 1991. aasta Robin Hoodi filmis just puhta Briti inglise keelega ei hiilanud).

Lisaks jäi publikule hambusse teinegi Crowe omadus, mis samuti loodusest antud: näitlejale heideti ette, et too oli rolli jaoks lihtsalt liiga vana. Kuuldavasti jõudis kriitika Crowe kõrvu juba enne filmimise algust, mille peale too olevat hakanud kõvasti trenni tegema ja salenema, et kaamera ees vähe nooremat muljet jätta.