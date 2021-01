Cicely Tyson sündis 1924. aastal New Yorgis tagasihoidlikku immigrantide perekonda, kus ta oli kolmest lapsest keskmine. Tema koristajana töötav ema oli väga usklik ja Tyson on tõdenud, et veetis suurema osa oma lapsepõlvest kirikus. Ema ei lubanud lastel isegi kinno minna, vahendavad Variety ja Elle.