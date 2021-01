VAATA OTSE ⟩ Simple Sessioni dokk jõuab esimese Eesti filmina globaalse leviga Red Bull TVsse

Mullu Simple Sessionil esilinastunud, sügisel Just Filmi programmis oma koha leidnud ning noortelt positiivse vastukaja osaliseliseks saanud dokk jõuab Red Bull TVsse 5. veebruaril ning tegu on esimese Eesti filmiga globaalse leviga Red Bull TV kataloogis. Red Bull TV on olnud pikki aastaid Simple Sessioni meediapartner, vahendades iga-aastaselt Saku Suurhallis toimuvat rula- ja BMX-võistlust oma kanalites otsepildis.

Filmi saab rahvusvaheline publik näha lisaks ka ekstreemspordile pühendunud telekanalitel Fuel TV ning Edge TV.

Dokumentaalfilm «Elu on vaid üks sõit» võtab kolme asjaosalise kaudu kokku Simple Sessioni 20-aastase ajaloo. Reed Stark on mainekas BMX-trikirattur Ameerika Ühendriikidest, Euroopa rulatajate paremikku kuuluva Madars Apse karjäär sai alguse just Simple Sessionil ja Risto Kalmre on üks nendest, tänu kellele sellise mastaabiga rahvusvaheline suursündmus sai alguse just Eestis. Filmis kajastatakse ka teisi ekstreemspordimaastikul tuntud ja Eestit külastanud nimekaid tegelasi nagu Bam Margera, Darryl Nau jpt ning film annab kõigile võimaluse piiluda Simple Sessioni areenile.

Vaata filmi treilerit:

Maria Reinup on Eesti filmirežissöör, kelle esimene lühifilm «Mai» väisas edukalt festivale ja kogus mitmeid auhindu. Viimased aastad on Maria töötanud välismaal, viimati töötas ta Fox Searchlighti eluloofilmi «Tolkien» juures teise üksuse lavastajana (second unit director). Praegu arendab Maria oma esimest komöödiasugemetega täispikka mängufilmi produtsent Helen Vinogradoviga koostöös Helsinki Filmiga Soomes. «Elu on vaid üks sõit» on Maria esimene keskpikk dokumentaalfilm.

Simple Session on üks suurimad ja ühtlasi kauakestvamaid ekstreemspordivõistlusi maailmas, mis tähistas 2020. aasta veebruaris oma 20. sünnipäeva.

21. Simple Sessioni toimumise kohta on oodata uudised juba veebruari esimesel nädalal.