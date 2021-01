Hollywoodi iga-aastane auhinnaralli on täies hoos vaatamata pandeemiale, ehkki see näiteks Oscari-õhtu veebruarist aprilli on lükanud. Koroonast räsitud filmiaasta üldised jõujooned on tänaseks juba paigas ning ennustusportaalides hakkab kujunema selge pilt tugevaimate kandidaatide osas. Alati võib oodata üllatusi – mis teeb auhinnaõhtud sellevõrra põnevamaks – kuid kes kord juba oraaklite sõelale jäänud, sel ilmselt ka veab.