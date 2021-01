Netflixi teate kohaselt vaatab viieosalise sarja avahooaega esimese 28 eetripäeva jooksul 70 miljonit kontot, vahendab Deadline. See teeb veidi üle kolmandiku kõikidest teenuse tellijatest, keda on viimastel andmetel kokku 200 miljonit ning kes on laiali pillutatud 190 riigi peale üle maailma. Kusjuures, vaatajate arv on arvatavasti oluliselt suurem, kuna üht kontot kasutavad sageli mitu inimest kuni terve leibkond. Pole välistatud, et juba isegi viimase aasta kohta rekordiline reiting kasvab veelgi, kuna sari on saanud väga laia kõlapinna meedias ning kõrgeid hindeid kriitikutelt.