Koroona tõttu hetkel valdavalt suletud kinosaalide suurtele ekraanidele on sel aastal oodata suurejoonelisi animeeritud seiklusi, millest mitmed juba jupp aega oma tähetundi ootavad. Siin on 7 suurt ja kõigi eelduste kohaselt väga menukat koguperefilmi (mitmed on järjed), mis peagi vaatajate ette jõuavad (esilinastuste ajad võivad ajas muutuda).